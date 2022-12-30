Грудень, 30 в 14:43

З початком повномасштабної війни в Україні була запроваджена комендантська година.

Вона передбачає заборону перебування на вулиці чи в інших громадських місцях без спеціальних перепусток в певні години доби.

Винятком може слугувати лише повітряна тривога, саме тоді українці можуть пересуватися вулицею, коли прямують до укриття.

Зараз дивляться

Чи передбачена відповідальність за порушення комендантської години – читайте в нашому матеріалі.

Порушення комендантської години

Наразі законодавством України не передбачено жодної відповідальності за це. Проте юрист Ростислав Кравець зазначає, що усе може змінитися.

– Наразі у Раді зареєстрували законопроєкт, який запроваджує штрафи для порушників комендантської години під час воєнного стану. Відповідно, якщо закон ухвалять, усіх порушників каратимуть штрафами, – каже юрист.

На сайті українського парламенту зазначається, що автори проєкту пропонують ввести до Кодексу про адмінпорушення нову статтю, яка й передбачатиме штрафи.

Якщо порушника зловлять уперше, він отримає попередження або штраф від 510 до 850 грн.

У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зросте – від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн.

Наразі законопроєкт надано на ознайомлення. Після цього його мають винести на голосування під час засідання Верховної Ради.

Проте не варто забувати, що зараз комендантський патруль має право:

затримувати і доставляти порушників у підрозділи Нацполіції України;

перевіряти документи;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

Комендантська година на Новий рік 2023

Обмеження перебування на вулиці у вечірні час не скасовують навіть у новорічну ніч 2023. В разі порушення комендантської години таких осіб може зупинити патруль для перевірки особи.

Тому дуже важливо мати з собою документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції.

Якщо громадянин надасть свої документи, поліціянти їх перевірять та все буде гаразд, то після попередження людину відпустять.

У випадку, якщо ви будете порушувати порядок, запускати салюти чи феєрверки, або ж під час перевірки виявиться, що ви підозрюєтесь в незаконній діяльності, то Новий рік 2023 ви проведете у відділку поліції.