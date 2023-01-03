Укрзалізниця призначила на Різдво п’ять додаткових потягів
Фото: УЗ
На Різдво Укрзалізниця призначила додаткові рейси за популярними напрямками.
Зокрема, чотири потяги, які протягом 6-8 січня курсуватимуть з Києва до Дніпра, Кривого Рогу, Харкова та Львова, а також один – зі Львова до Одеси.
Список додаткових рейсів на Різдво 2023:
- 180/179 Київ – Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі, назад того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05.
- 191/192 Київ – Львів: 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові, зворотний рейс 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38.
- 176/175 Київ – Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. імені Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07, назад в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
- 104/103 Київ – Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15, назад того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41.
- 168 Львів – Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49, рейс назад того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.
Крім того, до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс Інтерсіті+ до Славська – Лижний експрес №745.
Зараз дивляться