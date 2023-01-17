Січень, 17 в 15:21

Вагітність та народження дитини – важлива та незабутня подія в житті кожної жінки. А допомога по вагітності та пологах – суттєва фінансова підтримка для майбутніх матусь.

Які декретні виплати передбачені в Україні та коли вони виплачуються – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке дородові виплати та як їх отримати

У 2023 році виплати майбутні матусі отримуватимуть від Пенсійного фонду України (раніше їх виплачував Фонд соціального страхування).

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Допомога по вагітності та пологах, або її ще називають декретні виплати, — це обов’язкова виплата з Пенсійного фонду України, яку отримує кожна жінка при наданні спеціального лікарняного Вагітність і пологи.

Отримати виплати можуть як працюючі жінки, так і безробітні.

Відповідно, жінка, яка працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати за рахунок коштів Пенсійного фонду України за весь період декретної відпустки.

– В Україні працюючі жінки при виході у відпустку по вагітності та пологах отримують відповідну допомогу. Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку, – наголошують у ПФУ.

Підставою для призначення декретних виплат є листок непрацездатності (е-лікарняний), відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах у 2023 році може тривати:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей – додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що обчислюються саме календарні дні.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

жінки, звільнені в зв’язку з ліквідацією підприємства;

жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

непрацюючі жінки;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.

Коли виплачуються декретні

Після відкриття, листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами передається роботодавцю.

Далі комісія з соціального страхування місця вагітної ухвалює рішення про призначення допомоги, бухгалтер здійснює розрахунок, оформлюється та подається до ПФУ відповідна заява-розрахунок.

Документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше трьох робочих днів з дня їх надходження (через 7 днів після відкриття лікарняного).

Кошти надходять на рахунок роботодавця упродовж декількох банківських днів після здійснення фінансування.

Після того, як роботодавець отримав кошти від ПФУ, він має здійснити виплату допомоги по вагітності та пологах своїй працівниці у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.

Який розмір декретних виплат

Розмір допомоги по вагітності та пологах має компенсувати 100% середньої заробітної плати жінки.

Крім того, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

– Порядок обчислення середньої заробітної для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, в тому числі декретних виплат, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (зі змінами), – наголошують у ПФУ.

А також розмір виплат не може бути менший за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Відповідно у 2023 році:

максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 100 500 грн на місяць ;

мінімальний для жінок, що працюють – 6 700 грн на місяць.

Що стосується непрацюючих жінок, то у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць становить 2 589 грн.

Тому розмір декретних для жінок, які не працюють, становить в місячному розмірі – 647 грн.