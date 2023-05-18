Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Суспільство
Наташа Тарчевська, випускова редакторка YouTube-каналів ICTV, Fakty ICTV, Вікна-новини

Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ

депортація кримських татар
Фото: УНІАН

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу відзначають в Україні 18 травня. Саме в цей день у 1944 році розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова.

Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч кримських татар.

Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 особи татарського походження.

Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.

Тільки під час депортації та у перші роки життя на нових місцях загинуло 35,3 тис. кримських татар (19,6% від усієї кількості депортованих).

За весь період Другої світової війни радянська влада примусово депортувала представників 61 народу.

Повністю були депортовані кримські татари, інгуші, чеченці, німці, карачаївці, калмики й балкарці.

І хоч в радянських документах використовувався штучний термін “перевезення”, депортація кримських татар має усі ознаки геноциду.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події, пов’язані із депортацією кримських татар.

Депортація кримських татар

Трагічна дата 18 травня щороку нагадує про одну із забутих сторінок історії Радянського Союзу.

Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. У дорозі під час депортації загинуло 7 889 кримських татар.

Є інформація, що у дні депортації та у наступні півтора роки загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.

Детальніше про депортацію кримських татар у 1944 році ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Читайте також
Кримським татарам загрожує знищення, якщо півострів залишиться під окупацією РФ – Джемілєв
Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ

Депортація кримських татар, Крим, кримські татари, Тест
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Деокупація Криму: Ташева розповіла, що буде з колаборантами та майном
Таміла Ташева
Боротьба за виживання: як кримських татар утискали в роки СРСР, а тепер під окупацією РФ
Депортація кримських татар
Серйозний ляпас Путіну: на що здатні британські ракети Storm Shadow
Ракети Storm Shadow
З першим заходом ЗСУ прихильники РФ у Криму виїдуть через поромну переправу – Буданов
Крим Азовське море
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)
Що ви знаєте про депортацію кримських татар – ТЕСТ
Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні
Николай Чернотицкий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь