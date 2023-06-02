Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Ураган пошкодив контактну мережу на Дарниці: деякі райони Києва залишилися без світла
Через несприятливі погодні умови у столиці пошкодило контактну лінію електромереж.
На гарячій лінії ДТЕК повідомили, що аварійні відключення діють у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах через негоду.
– Спеціалісти вже працюють над усуненням проблем, – повідомили у відомстві.
Також через пошкодження електромереж затримується міська електричка.
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