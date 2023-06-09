Коли літні канікули 2023 в Україні та скільки часу вони триватимуть
Рік навчання в українських школах найчастіше починається на початку вересня і закінчується наприкінці травня наступного року. Однак багато учнів і батьків досі не знають, коли почнуться канікули у 2023 році. Коли літні канікули 2023 в Україні – читайте в матеріалі.
Шкільні канікули 2023: коли учні відпочиватимуть
У 2022-2023 навчальному році, як завжди, учні відпочивають чотири рази:
- осінні канікули тривають з 24 до 30 жовтня;
- різдвяні – від 25 грудня до 8 січня;
- великодні канікули починаються 27 березня та тривають до 2 квітня;
- літні канікули цьогоріч у школах починатимуться 25 травня, а будуть закінчуватися 1 вересня.
Коли літні канікули 2023 в Україні
Відомо, що заклади освіти (особливо приватні) самостійно вирішують, коли проводити канікули, залежно від погодних умов, епідемічної ситуації та безпеки в регіоні. Однак у 2023 році Міносвіти визначило базові дати літнього відпочинку – із 25 травня до 1 вересня.
Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
У Законі України Про повну загальну середню освіту зазначено, що навчальний рік в українських школах має тривати щонайменше від 175 навчальних днів. Та в умовах війни дія положення призупиняється.
Тому тривалість навчального року і дати його початку та закінчення під час воєнного стану визначаються Кабінетом міністрів України.
У постанові Кабінету міністрів України визначено тривалість навчального року під час дії воєнного стану. Зазначається, що навчальний рік цьогоріч закінчиться 30 червня 2023 року (для абітурієнтів, тобто учнів, які випускаються з 11-го класу).