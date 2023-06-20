Передача полонених до Угорщини перетворюється на детектив із політичним підтекстом – ГУР

Українські військовополонені, яких передали з РФ до Угорщини, не були звільнені, увесь час перебували під наглядом та не могли вільно спілкуватися з рідними.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

– Є інформація, зокрема від родичів частини полонених, що насправді вони не були звільнені увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними, зокрема в присутності третіх осіб, лімітований, – зазначив він.

Юсов уточнив, що Україна має попередній список цих військовополонених, отриманий “оперативними каналами”. Тобто це неофіційна інформація.

Ймовірно, йдеться про 11 осіб, однак точних даних немає, оскільки Будапешт досі не надав до них доступ.

– Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому – там було 13 прізвищ. Є список із, ймовірно, одинадцятьма, які були передані, – наголосив представник ГУР.

Юсов нагадав про норми міжнародного права, згідно з якими дані про полонених мав би отримати від РФ та Угорщини Міжнародний комітет Червоного Хреста. Однак цього не сталося.

– Подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, стосуватися порятунку життя людей, наших захисників, перетворюється на якийсь драматичний детектив із дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку РФ, яка проводить ІПСО, – заявив Юсов.

Він пояснив, що інформаційно-психологічна операція РФ може бути спрямована на відбілювання РПЦ (Російської православної церкви), яка начебто була задіяна в передачі військовополонених. Крім того, Москва може намагатися зіпсувати імідж Угорщини в євроспільноті та розсварити Україну з якимись партнерами.

За словами Юсова, українська сторона ще до офіційних заяв Будапешта знала про спецоперацію РФ з передачі військовополонених. Київ подавав запити, закликаючи підтвердити чи спростувати ці дані, однак угорська сторона все заперечувала.

Спершу інформація про передачу полонених з’явилася в ЗМІ, згодом її поширила РПЦ і лише після цього Будапешт оприлюднив офіційний коментар.

Угорщина спочатку називала цих українців військовополоненими, а потім почала твердити, що вони є “вільними людьми”. Юсов наголосив, що це свідома дезінформація.

– Спочатку казали, що вони військовополонені, потім, що вони – вільні люди, що вони самі звернулись. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно стосовно військовополонених. Цьому є підтвердження, у тому числі документальне, – розповів він.

Є інформація, що частина з цих полонених могли також мати угорський паспорт, однак “мова йде не про всіх і навіть не про більшість”, як твердить Будапешт. Залишається відкритим питання, в який спосіб та коли вони отримали це громадянство, якщо дійсно отримали.

Юсов зазначив, що Україна та родичі військовополонених повинні отримати до них безперешкодний доступ.

Він попередив, що якщо Угорщина продовжить подібні спецоперації на користь РФ, це “викликатиме серйозні питання на міжнародному рівні”.

Нещодавно з’явилася інформація, що РФ таємно передала Угорщині 11 українських військовополонених угорського походження. Київ не був поінформований про це.

Українська сторона вже встановила місцеперебування полонених захисників. Однак спроби українських дипломатів встановити з ними контакт не мали успіху.

За даними МЗС України , військовополонені утримуються в ізоляції, їхнє спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України.

Джерело : Радіо Свобода

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