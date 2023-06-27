Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список найнеобхіднішого

Загроза вибуху на Запорізькій атомній станції зависла над Україною та світом. Все це – через дії армії Росії, яка захопила її та планує сценарій терористичного акту з радіаційним забрудненням.

Фахівці запевняють, що в разі вибуху на ЗАЕС, найперше правило – слухати вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. Крім цього, потрібно залишатись у приміщенні, знайти укриття або підвал і чекати наступних вказівок. Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: що має обов’язково бути вдома – читайте в матеріалі.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список ліків

За словами лікарки-ендокринолога Ілони Ханько, що б не сталося на ЗАЕС, йодна профілактика, про яку так активно говорять у соцмережах, не потрібна. Краще купити алюмінієво-антацидні сорбенти, маску, альгінати.

Чому не потрібно приймати йод, якщо станеться вибух на ЗАЕС

За словами лікаря, йод потрібен для захисту щитоподібної залози, для того, щоб ми дали їй стабільний йод, з якого вона утворюватиме гормони, щоб їй не потрібно було захоплювати ці радіоактивні частини, які можуть зруйнувати саму функцію щитоподібної залози, її активну діяльність.

Радіоактивний йод на самій ЗАЕС вже не виділяється, тому що він утворюється реакторами, енергоблоками, які працюють.

Останній енергоблок було зупинено у вересні 2022 року, тому вже більш ніж 9 місяців він не є активним. Тому й активного радіоактивного йоду там немає. А отже, і йод поки що не потрібен.

Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: їжа, запаси води, одяг

При ядерній загрозі, згідно з рекомендаціями Центру громадського здоров’я, передусім потрібно підготувати питну воду та харчі. Для цього зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

З одягу підготуйте змінку, респіратор, плащ, гумові чоботи та рукавички. Крім цього потрібна ватно-марлева пов’язка для захисту органів дихання.

Воду, яку ви запасли, потрібно вживати доти, поки не отримаєте інформації з офіційних джерел, що водопровідна вода безпечна. Важливо, що кип’ятіння води не позбавить її від радіації.

Запасіться їжею в герметичній упаковці. Саме вона є безпечною для вживання. Крім цього можна купити консерви чи законсервовані продукти.

Їжа у холодильнику також безпечна. Перед відкриттям герметичного пакування на продуктах потрібно протерти вологим рушником або серветкою всю його поверхню. Те ж необхідно зробити з ножами, виделками та ложками, яким ви збираєтеся користуватися.

Крім цього підготуйте засоби гігієни:

мило;

антисептики;

серветки;

медичний спирт тощо.

Після цього виберіть у своїй квартирі чи будинку приміщення, в якому немає вікон і кватирок. Наприклад, комору, ванну кімнату, підвал тощо. Після вибуху на ядерному об’єкті, насамперед, необхідно покинути вулицю і зачинитися в приміщенні.

До моменту евакуації ви повинні у кімнаті із найнеобхіднішими речами та продуктами. Не виходьте на вулицю, не відчиняйте вікна чи двері у своєму будинку без необхідності. Крім цього, радіоактивний пил осідає на всі поверхні. Тому тримайтеся подалі ручок, картин, стін, підвіконь тощо.

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