Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома

Правоохоронці затримали керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який організував підвищені військові виплати для свого оточення та допомагав представникам місцевого злочинного угруповання ухилятися від відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Цей військком раніше очолював Запорізький обласний ТЦК та СП. Саме на колишній посаді з липня по грудень 2022 року військовий без законних підстав направив наближених підлеглих до бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Проте ці підлеглі перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці.

Слідство встановило, що їх не призначили на посади у бойовому підрозділі, вони не брали участі у боях – тобто у прифронтовій зоні перебували безпідставно. Та попри це, військовослужбовці отримали довідки про безпосередню участь у бойових діях і їм нарахували бойові доплати на 981,3 тис. грн. Цьому посприяв саме військком.

А один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях.

Керівник військкомату також влаштовував на роботу в ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від суду за особливо тяжкі злочини. Ще одному кримінальному авторитету допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Слідчі ДБР провели обшуки на роботі та у місцях проживання керівника військкомату у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. Там знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати.

Військкома затримали та повідомили йому про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Джерело : ДБР

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