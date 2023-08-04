Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Терміново
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома

Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Фото: ДБР

Правоохоронці затримали керівника Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який організував підвищені військові виплати для свого оточення та допомагав представникам місцевого злочинного угруповання ухилятися від відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Цей військком раніше очолював Запорізький обласний ТЦК та СП. Саме на колишній посаді з липня по грудень 2022 року військовий без законних підстав направив наближених підлеглих до бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Проте ці підлеглі перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці.

Слідство встановило, що їх не призначили на посади у бойовому підрозділі, вони не брали участі у боях – тобто у прифронтовій зоні перебували безпідставно. Та попри це, військовослужбовці отримали довідки про безпосередню участь у бойових діях і їм нарахували бойові доплати на 981,3 тис. грн. Цьому посприяв саме військком.

Читайте також
Вимагав відкати за ремонт казарм ЗСУ: в Одесі викрили військового чиновника
СБУ

А один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях.

Керівник військкомату також влаштовував на роботу в ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від суду за особливо тяжкі злочини. Ще одному кримінальному авторитету допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

Слідчі ДБР провели обшуки на роботі та у місцях проживання керівника військкомату у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. Там знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати.

Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома

Військкома затримали та повідомили йому про підозру в перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Читайте також
Під час війни придбав майна на $350 тис.: у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки
Дніпропетровський військком

Джерело: ДБР
військовослужбовці, ДБР
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україні вдалося повернути тіла ще понад 40 полеглих воїнів
Кладовище для ЗСУ
Військкома Смирнова, який під час війни став доларовим мільйонером, відправили на передову
воєнком Смирнов
Як написати рапорт на звільнення, якщо після ВЛК вас визнали непридатним до служби – інструкція та зразок
зсу військові
СБУ і ДБР проводять обшуки у нардепа Дубінського: що відомо
Дубінський
Суддя Тандир був п’яний за кермом: завершено розслідування щодо загибелі нацгвардійця
Олексій Тандир ДТП у Києві
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Нарахував майже мільйон гривень тим, хто не воював: ДБР викрило ще одного військкома
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь