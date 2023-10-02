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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей – відповідь юриста

Батько, родина, батько-одинак
Фото: Unsplash

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоровʼям, можуть мобілізувати на військову службу.

Водночас в Україні є затверджений перелік осіб, які підлягають відстрочці від мобілізації навіть у період воєнного стану. Серед таких осіб – чоловіки, які самостійно виховують дітей.

Чи мають право мобілізувати батьків-одинаків під час воєнного стану та що робити, якщо прийшла повістка – Факти ICTV запитали в юриста та адвоката Ростислава Кравця.

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Мобілізація батьків-одинаків

За словами Кравця, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Це вказано в 5 абзаці ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

– Проте батька-одинака можуть мобілізувати лише за його згодою, – додає юрист.

Водночас якщо батьку-одинаку прийшла повістка, Кравець радить прояснити ситуацію та відправити на адресу центру комплектування документи, які підтверджують, що ви виховуєте дітей самостійно.

– Копії документів потрібно направити Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу військкомату, – додає юрист.

Які документи знадобляться

Щоб підтвердити, що чоловік виховує дітей самостійно, а не просто розлучився з дружиною, необхідно надати:

  • свідоцтво про смерть матері дитини;
  • або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;
  • або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;
  • або рішення суду про оголошення матері померлою.

– Якщо чоловіку прийшла повістка, він може направити в центр комплектування та соціальної підтримки підтвердження того, що він виховує дітей сам. У лист потрібно вкласти копію відповідного документа, свідоцтва про народження дитину та заяву про надання відстрочки від мобілізації. За законом цих дій буде достатньо, аби повідомити ТЦК, що чоловік має право на відстрочку від мобілізації, – каже Кравець.

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