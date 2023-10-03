Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Кожна українська сім’я, у якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу. Щомісяця батьки отримують 860 грн, поки малюку не виповниться три роки.
Коли приходять дитячі гроші й куди звертатися, в разі, якщо виплат немає – читайте в матеріалі.
Коли приходять дитячі гроші
Точної дати виплати дитячих грошей немає. Річ у тому, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на карту одержувачів дитячої допомоги.
Період зарахування грошей на карту не може перевищувати трьох днів.
Тому вони можуть надійти на рахунок комерційного банку в період з 4 по 10 число, а батьки можуть одержати їх з 5 по 15 число щомісяця.
Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли
У Мінсоцполітики пояснили, що бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину.
Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.
Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави.
Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися в орган соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування.
Також за додатковими роз’ясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.
Завантаження
Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова