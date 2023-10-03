Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Суспільство Пояснюємо
Пояснюємо
Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка

Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає

Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Фото: Pexels

Кожна українська сімя, у якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу. Щомісяця батьки отримують 860 грн, поки малюку не виповниться три роки.

Коли приходять дитячі гроші й куди звертатися, в разі, якщо виплат немає – читайте в матеріалі.

Коли приходять дитячі гроші

Точної дати виплати дитячих грошей немає. Річ у тому, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на карту одержувачів дитячої допомоги.

Зараз дивляться

Період зарахування грошей на карту не може перевищувати трьох днів.

Тому вони можуть надійти на рахунок комерційного банку в період з 4 по 10 число, а батьки можуть одержати їх з 5 по 15 число щомісяця.

Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли

У Мінсоцполітики пояснили, що бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину.

Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.

Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави.

Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися в орган соціального захисту населення за місцем фактичного або тимчасового перебування.

Також за додатковими розясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

Читайте також
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає

Соціальні виплати
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Грошова допомога для ВПО: чи зміняться виплати із 1 жовтня
поїзд ВПО
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
На яку пенсію можуть розраховувати люди без страхового стажу у 2024 році
пенсія гроші
Соціальна пенсія в Україні: що це та хто може отримати
Гроші

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Коли приходять дитячі гроші і куди звертатися, якщо виплат немає
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь