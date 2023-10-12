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Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради

Відключення електроенергії, блекаут
Фото: Depositphotos

В уряді запевняють, що максимально підготувалися до опалювального сезону 2023-2024, зокрема й підсилили інженерний захист усіх видів енергооб’єктів. Наразі немає планів щодо відключень світла, але це залежатиме від характеру, масштабу й успішності ворожих обстрілів.

Сподіватися на те, що РФ відмовиться від повторення минулорічного сценарію не варто, тому в Міністерстві енергетики вже узгодили графіки відключень електроенергії. Відповідно, кожен має подбати про свій комфорт.

Як підготуватись до можливих відключень води, світла та тепла – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Готуємось до відключення тепла

опалення

Фото: Dreamstime

Передусім варто подумати про утеплення житла.

Наприклад, утеплювати балкон потрібно вже зараз, адже це процес доволі трудомісткий.

Що стосується утеплення вікон, то запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла – її слід добре помити. Саме тому, перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

Утеплювати пластикові вікна варто теплозберігальною плівкою та ущільнювачами. Також не забудьте змінити режим пластикового вікна на зимовий.

Якщо у вас у квартирі дерев’яні вікна, їх теж потрібно помити та заклеїти усі щілини, утепливши гумовими ущільнювачами, парафіном, герметиком або ватоюпоролоном чи змоченим у воді туалетним папером.

Також варто виділити одну кімнату у квартирі, де будете обігріватися в разі надзвичайних ситуацій. Кімнату варто утеплити по-дорослому, щоб там могли зігріватись усі члени вашої родини.

Якщо маєте можливість, проведіть утеплення фасадів квартири. Справа в тому, що для утеплення будинків використовують мінеральну ватупінополістирол та інші будівельні матеріали для теплоізоляції.

Саме вони забезпечують морозостійкість стін. Тому вашій оселі будуть не страшні морозні зимові дні.

Також не забувайте про правильний домашній одяг – вдягайте на себе кілька шарів речей. Наприклад, перший шар – білизна, другий – термобілизна, третій – штани, кофта, шкарпетки. На верх ще можете накинути махровий халат.

До речі, зігрітися допоможе і звичайна гумова грілка або пляшка з гарячою водою, загорнута в м’яку тканину. Вони будуть рятувати вас у сильні морози.

Якщо теплопостачання вимкнуть, а електрика залишиться, використовуйте електрообігрівачі.

Обов’язково закупіться необхідними речами та їжею, зробіть запас питної води. Список речей, які повинні бути у кожному будинку взимку, дивіться тут.

Як підготуватися до можливої відсутності газу:

  • Закупіть сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них.
  • Підготуйте туристичний пальник для приготування їжі.
  • Створіть запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.
  • Сплануйте варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Відключення світла

Як підготуватись до відключення світла, тепла та води

Фото: Рexels

Перш за все, подбайте, щоби у вас було все необхідне на випадок відключення світла.

Купіть ліхтарики, батарейки, свічки, туристичні газові пальники тощо. Для нагріву води використовуйте газові примуси, настільні газові плитки та спиртівки.

Також варто подумати про купівлю бензогенератора. Проте такий варіант підійде для приватних будинків.

Жителі квартир можуть придбати портативну електростанцію.

Вона нагадує автомобільний акумулятор та важить близько 4 кг, тому таку станцію можна переносити куди треба, і на кілька годин під’єднати кілька приладів. Проблема в тому, що його потім доведеться десь заряджати.

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Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради

Готуємось до відключення води

вода з під крану

Фото: Depositphotos

На жаль, тут єдиний варіант – робити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу:

  • 1,5-2 л питної води;
  • 10-12 л для гігієни та для приготування їжі.

Тож вам варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 год.

Купіть у магазині кілька п’ятилітрових баклажок питної води – це і буде ваш запас для пиття.

Бутильована магазинна вода – найкращий варіант для тривалого зберігання. Вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і не в жаркому приміщенні.

Питну воду краще зберігати на балконі, у коридорі чи гардеробній, тобто там, де великі бутлі не будуть вам заважати.

Технічну воду можна теж розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, але такий варіант не дуже практичний. Якщо ви будете зберігати бутлі питної та технічної води в одному місці, краще підписати кожну пляшку, щоб не переплутати.

Мешканці приватних будинків можуть зберігати технічну воду в цистернах або бочках.

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Відключення електроенергії, відключення світла, віялові відключення, Опалювальний сезон, теплопостачання
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