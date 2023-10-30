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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю – відповідь експертів

Чи можуть мобілізувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю – відповідь експертів
Фото: Depositphotos

В Україні триває загальна мобілізація, відповідно, чоловіків віком від 18 до 60 років можуть мобілізувати на військову службу.

Разом з тим, законодавством визначено певний перелік осіб, які не підлягають під мобілізацію навіть у період воєнного стану. Наприклад, до таких осіб належать люди з інвалідністю.

Факти ICTV дізнавалися, чи можуть мобілізувати особу, яка доглядає за людиною з інвалідністю, та що робити, якщо прийде повістка.

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Чи можуть мобілізувати, якщо ви доглядаєте за особою з інвалідністю

Адвокатка та юристка ГО Подільська правова ліга Анастасія Площинська зазначає, що відповідно до ст. 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є певний перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

До цього переліку входять:

  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Відповідно, жінки та чоловіки, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I чи II групи, не можуть бути мобілізовані навіть в період загальної мобілізації та воєнного стану.

Проте тут важливо мати документи, які можуть підтвердити ваш постійний догляд за особою з інвалідністю. Це можуть бути:

  • довідка (її нотаріально посвідчена копія) МСЕК про наявність групи інвалідності в особи;
  • документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки з особою, за якою здійснюється догляд: свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження;
  • не зайвим буде документ, що підтверджує спільне місце проживання. Наприклад, Акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документ (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд (для опікунів).

Що робити, якщо прийшла повістка

У випадку отримання повістки, адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко радить зʼявитися у назначений час до військкомату.

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– Однак із собою, окрім військового квитка та повістки, рекомендую мати заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації з відповідними документами на підтвердження того, що ви доглядаєте за особою з інвалідністю, – додає адвокат.

Таку заяву варто написати у двох екземплярах:

  • один (з додатками до нього здаємо в канцелярію військкомату);
  • інший (це ваш зразок) – отримуємо відмітку особи, працівника військкомату, про отримання заяви від вас.

– Якщо у вас відмовляються прийняти заяву, ви повинні в той же день направити її Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу військкомату, – додає Аніщенко.

Після явки до військкомату з метою уточнення облікових даних вам видадуть направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

– Лише після проходження ВЛК буде розглянуто надання вам відстрочки від призову. Якщо ви заздалегідь зробили всі необхідні дії (направили заяву та відповідні документи), питань від військкомату не виникне, – підсумовує адвокат.

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інвалідність, люди з інвалідністю, мобілізація
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