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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Коли та як передавати показники лічильника за світло 2023: дати

Показники лічильника, лічильник за світло
Фото: Depositphotos

Кожного місяця українці повинні не лише сплачувати комунальні послуги, а й своєчасно передавати показники лічильників.

Сьогодні передати показання за спожите світло можна різними способами: з допомогою СМС, дзвінка до постачальників, через популярний банківський додаток Приват24 або різноманітні сервіси.

Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно передавати показники лічильника за світло, як це зробити та що буде, якщо вчасно не прозвітувати за спожиту електроенергію.

Зараз дивляться

Коли передавати показники лічильники за світло – дати

Усі споживачі електроенергії повинні раз на місяць самостійно знімати показники лічильника електроенергії та подавати дані до ОСР.

Обсяги спожитої електроенергії визначаються за розрахунковий період – це один календарний місяць. Споживачі повинні подати дані:

  • За два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1-3 числа наступного місяця (в цьому разі дані будуть зараховані за 1 число).

Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то дані на 1 число розраховуються за середньодобовим обсягом споживача.

Ваш оператор системи розрахунку (ОСР) повинен прийняти дані показників з лічильника електроенергії та врахувати їх під час визначення обсягу спожитого світла за певний календарний місяць.

Водночас ОСР має право здійснити контроль лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність показань.

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Що буде, якщо не передати покази за світло вчасно

Якщо з певних причин ви не передали дані лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства — Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Тобто, якщо ви вчасно не передали показники за світло, то в платіжці ви побачите цифри не за спожиту вами електрику, а вирахуваний середньодобовий обсяг споживання.

Відповідно, якщо не хочете переплачувати за світло, радимо вчасно передавати показання лічильників!

Як передати показники лічильника електроенергії

Зробити це можна кількома способами:

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Будинкові лічильники, Електрика, електроенергія, Комунальні платежі
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