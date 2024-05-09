Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта

18 травня 2024 року набуде чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни в мобілізацію людей з інвалідністю. Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи в Україні у 2024 році – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачено законом

Юристи Безоплатної правничої допомоги зазначили, що після набуття чинності закону про мобілізацію, особи з інвалідністю всіх трьох груп будуть звільнені від військової служби.

Проте люди, інвалідність яких установили після 24 лютого 2022 року, проходитимуть переогляд. Це стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 50 років. Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп була встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності, у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров’ям та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті України.

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Обмежено придатні теж будуть проходити перевірку, після якої їх визнають або придатними, або не придатними до служби.

Відповідно до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

Чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи

Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за їхньою згодою і лише за контрактом.

Але у будь-якому випадку військовозобов’язаному необхідно пройти ВЛК та підтвердити факт наявності інвалідності.

Юристи БПД відмітили, що якщо людина не подавала заяву про надання відстрочки і проходила ВЛК менше ніж 6 місяців тому, то після набуття чинності закону треба буде пройти ВЛК. Якщо інвалідність була встановлена після 24 лютого 2022 року, то Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій. Процес перевірки буде визначений окремим Порядком КМУ, поки що він не прийнятий.

Підстави для встановлення ІІІ групи інвалідності

Підставою для встановлення ІІІ групи інвалідності вважаються стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, які виникли в результаті захворювання, внаслідок травми або є вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності людини та її працездатності.

Щоб оформити інвалідність ІІІ групи, крім порушення функцій організму, у військовозобов’язаного також повинна бути конкретна хвороба з затвердженого переліку захворювань.

За наявності відповідних підстав для встановлення ІІІ групи інвалідності особа має право звернутися до МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) за місцем проживання або лікування.

Після цього необхідно звернутися до ТЦК та СП з заявою про надання відстрочки та документами, які підтверджують інвалідність. Це може бути пенсійне посвідчення інваліда або довідка МСЕК.

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