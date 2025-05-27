Збій у сервісних центрах МВС: українців попередили про перебої в наданні послуг

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ попередили українців про можливі перебої у наданні низки послуг. Причиною є позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.

Збій у сервісних центрах МВС – що відомо

На сайті відомства повідомили, що у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні таких послуг:

приймання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

призначення належного користувача.

Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

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У зв’язку цим можуть некоректно працювати онлайн-сервіси в Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

Про повне відновлення надання послуг в МВС повідомлять українців додатково. У відомстві перепрошують громадян за тимчасові незручності.

Нещодавно стався збій у роботі ChatGPT, чат-бота на основі штучного інтелекту компанії OpenAI. Користувачі скаржилися на проблемою із роботою сервісу.

Джерело : ГСЦ МВС України

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