Збій у сервісних центрах МВС: українців попередили про перебої в наданні послуг
У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ попередили українців про можливі перебої у наданні низки послуг. Причиною є позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.
Збій у сервісних центрах МВС – що відомо
На сайті відомства повідомили, що у сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні таких послуг:
- приймання теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- призначення належного користувача.
Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
У зв’язку цим можуть некоректно працювати онлайн-сервіси в Дії та Кабінеті водія. Зокрема:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
Про повне відновлення надання послуг в МВС повідомлять українців додатково. У відомстві перепрошують громадян за тимчасові незручності.
Нещодавно стався збій у роботі ChatGPT, чат-бота на основі штучного інтелекту компанії OpenAI. Користувачі скаржилися на проблемою із роботою сервісу.