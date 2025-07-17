Чиновник Міноборони організував злочинну схему крадіжок на ремонті бронетехніки — СБУ

СБУ та Нацполіція викрили чиновника Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ.

Тільки за одним із задокументованих епізодів сума викрадених асигнувань сягнула 5,4 млн грн.

Крадіжка на ремонт і бронетехніки: злочинна схема

За матеріалами справи, до організації махінації причетний керівник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

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До схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Згідно з укладеною угодою, підрядники зобов’язувалися відновити боєздатність БТР для подальшого виконання завдань на фронті.

Військовий чиновник мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки. Однак він закрив очі на те, що підрядники виконували тільки поверхневі косметичні роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування.

– Незважаючи на недоліки, чиновник підписав акт виконаних робіт, що стало підставою для нарахування бюджетних коштів на баланс підрядників, – йдеться в повідомленні.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів.

Наразі чиновник Міноборони підозрюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Джерело : СБУ

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