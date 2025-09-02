Після нічної атаки російські окупанти здійснили повторну атаку по Україні, переважно – у напрямку Києва.

Скільки збито ворожих дронів під час атаки на Київ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські війська повторно застосували 53 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів після атаки, яка відбулася у ніч на 2 серпня.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що більшість ворожих БпЛА рухалися у напрямку столиці України.

Станом на 16:00, протиповітряній обороні України вдалося збити чи подавити 48 запущених дронів.

– Однак ворожа атака триває, станом на 16:00, в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ закликають українців дотримуватися заходів безпеки під час повітряної тривоги.

Потужні вибухи у Києві прогриміли вранці у вівторок, 2 вересня, коли російські війська намагалися атакувати столицю ударними дронами, а сили ППО збирали ворожі повітряні цілі.

