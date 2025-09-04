На Одещині заарештовано 28-річну жінку, причетну до терористичного акту в Ізмаїлі. Внаслідок вибуху поранено 23-річного чоловіка.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Теракт у Ізмаїлі: що відомо

Слідство встановило, що 1 вересня 2025 року жінка встановила та активувала вибуховий пристрій у лісосмузі Ізмаїлу.

Внаслідок вибуху 23-річний місцевий житель отримав численні осколкові поранення та був госпіталізований.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців жінку оперативно затримали та повідомили про підозру згідно з ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

За клопотанням Ізмаїльської окружної прокуратури підозрювана перебуває під вартою без права на заставу.

Наразі слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та можливих співучасників.

Комплексні заходи проводять прокурори разом зі співробітниками територіального підрозділу поліції та Служби безпеки України в Одеській області.

Фото: Одеська обласна прокуратура

