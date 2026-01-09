Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven, а також двох прототипів комплексів Gravehawk, які вже задіяні для відбиття російських повітряних атак.

У британському оборонному відомстві уточнили, що всі 13 систем ППО Raven вже введені в експлуатацію та використовуються українськими військовими підрозділами для захисту повітряного простору.

Про переваги та характеристики ППО Raven ми поговорили з авіаекспертом Валерієм Романенком.

ППО Raven: що відомо

Зенітно-ракетний комплекс Raven був розроблений Королівськими повітряними силами Великої Британії. У його основі мобільна пускова установка, змонтована на автомобілі HMT600 Supacat.

На відміну від стаціонарних розробок, системи ППО Raven мають можливість піднімати ракети у вертикальній площині. Це значно підвищує шанси на успішне захоплення повітряних цілей, особливо дронів, що низько летять.

ППО Raven: технічні характеристики

Для України комплекс Raven використовує авіаційні ракети малої дальності ASRAAM, адаптовані для наземного запуску. Перед стартом ракета фіксує ціль із землі, після чого переходить у повністю автономний режим польоту.

Основним елементом наведення є теплова головка самонаведення з широким кутом огляду.

– Для ракет ASRAAM у складі Raven сектор захоплення перевищує 90 градусів, що дозволяє ефективно працювати по швидких та маневрених цілях, – наголосив Валерій Романенко.

ППО Raven, характеристики:

маса ракети ASRAAM – близько 88 кг;

Raven швидкість – до 3 Махів;

діаметр – 166 мм;

довжина – 2,9 м;

дальність ураження при пуску з винищувача – до 40 км;

дальність при наземному запуску – близько 15 км;

Після того як система підтверджує захоплення цілі, оператор лише ініціює пуск – далі ракета не потребує додаткового наведення чи корекції.

– Ефективність цієї системи – 70%. Тобто зі 100 запущених ракет, 70 влучили і знищили цілі, – розповів Романенко.

Raven: вартість

Точна вартість Raven офіційно не розголошується. Водночас відомо, що використання вже наявних авіаційних ракет ASRAAM дозволило значно скоротити як строки створення комплексу, так і його загальну собівартість.

Яка різниця між ппо Raven та Gravehawk

Raven орієнтований на швидке перехоплення дронів і крилатих цілей із використанням авіаційних ракет, тоді як Gravehawk має іншу концепцію та призначення, зокрема інший тип ракет і систему наведення.

Головна відмінність між ППО Raven та Gravehawk полягає у сфері застосування й типі ракетного озброєння. Raven, який використовує ракету ASRAAM, орієнтований на оперативне прикриття підрозділів безпосередньо в зоні бойових дій та ефективний проти дронів, літаків, гелікоптерів і крилатих ракет.

Натомість Gravehawk, створений на базі українських ракет Р-73, призначений передусім для оборони міст і об’єктів критичної інфраструктури від атак із більшої відстані.

Водночас обидва комплекси є рішеннями з наземного запуску авіаційних ракет класу повітря-повітря, розробленими спеціально з урахуванням потреб України.