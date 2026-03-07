Батьківські суботи у 2026 році – це особливі дні в православному календарі, коли віряни моляться за померлих родичів і всіх спочилих християн.

У ці дні у храмах звершують заупокійні богослужіння, а люди згадують своїх предків та відвідують кладовища.

Детальніше про календар поминальних днів на 2026 рік, дати батьківських субот, їхнє значення та традиції, читайте у матеріалі.

Батьківські суботи 2026 – дати

У православному календарі є кілька днів загального поминання померлих.

Батьківські суботи у 2026 році припадають на такі дати:

  • 14 лютого — Вселенська м’ясопусна батьківська субота
  • 7 березня — друга субота Великого посту
  • 14 березня — третя субота Великого посту
  • 21 березня — четверта субота Великого посту
  • 30 травня — Троїцька батьківська субота
  • 31 жовтня — Дмитрівська батьківська субота

Ці дні входять до календаря поминальних днів 2026 року.

Що означають батьківські суботи

Батьківські суботи — це встановлені церквою дні спільної молитви за померлих. Назва походить від давньої традиції молитися за своїх батьків і предків, але насправді в ці дні згадують усіх спочилих християн.

Під час богослужінь у храмах звершують панахиди та читають молитви за упокій. Віряни подають записки з іменами померлих, ставлять свічки та моляться за їхній спокій.

Традиції поминальних днів

В Україні батьківські суботи мають і церковне, і народне значення. У ці дні традиційно:

  • йдуть до храму на богослужіння;
  • подають записки з іменами померлих;
  • запалюють свічки за упокій;
  • відвідують кладовища;
  • прибирають могили рідних.

Поширеною традицією є приготування кануна – страви, яка символізує воскресіння та вічне життя. Також прийнято роздавати їжу або милостиню нужденним “за помин душі”.

Що потрібно зробити у батьківську суботу

Церква наголошує, що головне у поминальні дні — молитва за померлих.

У батьківські суботи вірянам радять:

  • відвідати храм і помолитися за спочилих;
  • подати записки з іменами померлих родичів;
  • поставити свічку за упокій;
  • згадати покійних у домашній молитві;
  • зробити добру справу або допомогти нужденним.

Саме молитва і пам’ять про близьких вважаються головним змістом цих днів.

Окрім батьківських субот, у православній традиції є й інші дні, коли прийнято поминати померлих, зокрема Радониця (поминальні дні після Великодня) та окремі родинні дати пам’яті.

Такі дні нагадують про важливість молитви за предків і збереження духовного зв’язку між поколіннями.

