Коли відзначають батьківські суботи у 2026 році: календар поминальних днів
Батьківські суботи у 2026 році – це особливі дні в православному календарі, коли віряни моляться за померлих родичів і всіх спочилих християн.
У ці дні у храмах звершують заупокійні богослужіння, а люди згадують своїх предків та відвідують кладовища.
Детальніше про календар поминальних днів на 2026 рік, дати батьківських субот, їхнє значення та традиції, читайте у матеріалі.
Батьківські суботи 2026 – дати
У православному календарі є кілька днів загального поминання померлих.
Батьківські суботи у 2026 році припадають на такі дати:
- 14 лютого — Вселенська м’ясопусна батьківська субота
- 7 березня — друга субота Великого посту
- 14 березня — третя субота Великого посту
- 21 березня — четверта субота Великого посту
- 30 травня — Троїцька батьківська субота
- 31 жовтня — Дмитрівська батьківська субота
Ці дні входять до календаря поминальних днів 2026 року.
Що означають батьківські суботи
Батьківські суботи — це встановлені церквою дні спільної молитви за померлих. Назва походить від давньої традиції молитися за своїх батьків і предків, але насправді в ці дні згадують усіх спочилих християн.
Під час богослужінь у храмах звершують панахиди та читають молитви за упокій. Віряни подають записки з іменами померлих, ставлять свічки та моляться за їхній спокій.
Традиції поминальних днів
В Україні батьківські суботи мають і церковне, і народне значення. У ці дні традиційно:
- йдуть до храму на богослужіння;
- подають записки з іменами померлих;
- запалюють свічки за упокій;
- відвідують кладовища;
- прибирають могили рідних.
Поширеною традицією є приготування кануна – страви, яка символізує воскресіння та вічне життя. Також прийнято роздавати їжу або милостиню нужденним “за помин душі”.
Що потрібно зробити у батьківську суботу
Церква наголошує, що головне у поминальні дні — молитва за померлих.
У батьківські суботи вірянам радять:
- відвідати храм і помолитися за спочилих;
- подати записки з іменами померлих родичів;
- поставити свічку за упокій;
- згадати покійних у домашній молитві;
- зробити добру справу або допомогти нужденним.
Саме молитва і пам’ять про близьких вважаються головним змістом цих днів.
Окрім батьківських субот, у православній традиції є й інші дні, коли прийнято поминати померлих, зокрема Радониця (поминальні дні після Великодня) та окремі родинні дати пам’яті.
Такі дні нагадують про важливість молитви за предків і збереження духовного зв’язку між поколіннями.