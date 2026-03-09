Історія ветерана Сергія Колумбета — це приклад того, як після важкого поранення та ампутації воїн зміг віднайти себе у цивільному житті та створити власну справу з нуля.

Пройшовши шлях від добровольця 93 бригади Холодний Яр до підприємця, він зумів трансформувати бойовий досвід у бізнес-стратегію.

Війна, поранення, реабілітація

Сергій рушив боронити країну у 2014 році – тоді він воював на околицях Донецького аеропорту. Згодом демобілізувався і пробував себе у різних господарських напрямках: працював на пилорамі, вирощував овочі та мріяв про власну теплицю.

Зараз дивляться

Повномасштабне вторгнення застало його на заробітках у Польщі, проте Сергій Колумбет одразу повернувся в Україну, долучився до 79 десантно-штурмової бригади та повернувся воювати на Донеччину.

Там він отримав поранення, яке кардинально змінило його життя. Сергій пережив високу ампутацію і майже 11 місяців лікування, реабілітації та протезування.

– Коли я лежав на лікуванні, було відчуття, що це кінець. Здавалося, що я більше не зможу виконувати фізичну роботу. Руки опустилися, – згадує Колумбет.

Проте саме під час відновлення у центрі Superhumans він зустрів ветерана, який надихнув його на розвиток власного бізнесу через навчання.

Мільйон на розвиток власної справи

Поворотним моментом стало рішення долучитися до освітньо-грантової програми Жити назустріч яку реалізовує банк ПУМБ у співпраці з Future Development Agency та KSE Graduate Business School.

Сергій настільки повірив у цю можливість, що навіть звільнився з роботи, аби повністю присвятити себе навчанням.

Програма допомогла йому опанувати основи маркетингу, роботу зі штучним інтелектом та фінансове планування.

Результатом наполегливості став успішний захист бізнес-плану: Сергій разом із партнером, також ветераном Сергієм Вагіним, виграв грант в 1 млн грн. Ці кошти стали стартовим капіталом для запуску підприємства.

Бізнес Віннат: горіхи та соціальна місія

Свій проєкт ветеран назвав Віннат. Це підприємство з повним циклом переробки волоського горіха. Команда не просто перепродає сировину, а займається очищенням ядра та готує до запуску виробництво олії холодного віджиму.

Це стратегічний напрям, адже така олія зберігає всі корисні властивості та має вищу маржинальність. Навіть шкаралупу тут використовують як вторинний продукт, що робить виробництво безвідходним.

Окрім економічних показників, для Сергія важливою є соціальна складова. Першим працівником у команді стала людина з інвалідністю та статусом ВПО.

Підприємець переконаний, що має створювати робочі місця саме для тих, кому найважче на ринку праці. Попри побутові труднощі, виклики з енергопостачанням та пересування на протезі, Сергій продовжує розвивати компанію і готується до виходу на великі обсяги продажів.

– Я пишаюся тим, що почав. І тим, що можу працевлаштовувати побратимів і людей з інвалідністю. Якщо я можу – значить, можуть і вони. У всіх є страх, що не вийде. Але я завжди кажу: а якщо вийде? А якщо через десять років твоя компанія стане стабільною і прибутковою? Треба пробувати, – таку пораду Сергій Колумбет дає тим, хто також хоче віднайти себе у цивільному житті та не наважується зробити перший крок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.