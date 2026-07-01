Після початку повномасштабної війни багато українських родин втратили годувальників. Однак держава передбачає виплату пенсії сім’ям у таких випадках..

Хто може отримати пенсію та як вона призначається в умовах війни — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які пенсії передбачені родинам, що втратили годувальника

Наразі існує три програми, які гарантують пенсійні виплати.

Зараз дивляться

Отож, сьогодні можна отримати:

виплати у разі втрати годувальника;

пенсії у разі втрати годувальника для родин загиблих військовослужбовців;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника для родичів зниклих безвісти.

Родини зниклих безвісти отримують право на пенсію через місяць із дня внесення поліцією інформації про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрібно особисто подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України. Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ.

Така пенсія призначається непрацездатним членам родини, які перебували на утриманні зниклого.

Хто може отримати пенсію у разі втрати годувальника

У такому разі пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу.

Водночас дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.

Таким членам родини померлого пенсія призначається на весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними.

До речі, родина годувальника, для якої його допомога була основним джерелом доходу, але які й самі отримують пенсію, має право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Своєю чергою усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою нарівні з рідними дітьми.

Батьки або дружина померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію, якщо втратили джерело доходу.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника за померлого військовослужбовця мають батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку незалежно від наявності у них страхового стажу або встановлення інвалідності, а також діти військовослужбовця.

Розмір такої пенсійної виплати становить від 30% до 70% від грошового забезпечення померлого військовослужбовця та залежить від кількості осіб, що мають право на пенсію, та причини смерті.

Якщо військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають батьки та дружина (чоловік) не раніше, ніж за 5 років до досягнення віку, який дає право на призначення пенсії за віком.

Розмір пенсії

На розмір пенсії впливає декілька чинників – необхідно вирахувати розмір пенсії за віком померлого годувальника, враховуючи його стаж та заробіток.

Так, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

на одну непрацездатну особу – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Як отримати пенсію

За наявності усіх необхідних документів для призначення пенсії можна звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від регіону.

Місце прописки та фактичного проживання для призначення пенсії не мають значення, оскільки Пенсійний фонд володіє Реєстром застрахованих осіб, де зберігається інформація про кожну людину, яка офіційно працювала.

Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua – у розділі Призначення пенсії.

До заяви необхідно обов’язково додати документи:

заява;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про зникнення особи;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісти зниклим або оголошення його померлим;

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання за денною формою навчання;

довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника);

документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця;

документи про стаж.

Який розмір пенсії встановили у 2026 році

У ПФУ повідомили, що з 1 березня 2026 року в Україні збільшили мінімальний розмір пенсій у зв’язку із втратою годувальника для сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Постанову №674 ухвалив Кабінет Міністрів у межах щорічної індексації соціальних виплат.

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається індивідуально, однак закон також гарантує мінімальний рівень виплат.

До березневої індексації мінімальна пенсія для таких отримувачів становила 7 800 грн. Після перегляду соціальних стандартів ця сума суттєво зросла.

Тепер мінімальний розмір пенсії для одного непрацездатного члена сім’ї становить 12 810 грн на місяць.

Якщо ж виплати призначаються одразу двом або більше членам сім’ї загиблого чи зниклого безвісти військового (крім батьків, чоловіка або дружини та дітей), мінімальна гарантована сума становить 10 020 грн для кожного отримувача.

Таким чином, після індексації держава значно підвищила гарантований рівень матеріальної підтримки для родин військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України.

Джерело: Пенсійний фонд України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.