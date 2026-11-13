Попри війну, постійні обстріли та складні умови життя, українці намагаються знаходити приводи для радості й хоча б ненадовго відволікатися від щоденних турбот. Одним із таких способів залишається підготовка до зимових свят, створення затишку вдома та очікування різдвяної атмосфери в містах.

Факти ICTV дізнавалися, коли у Києві встановлять головну ялинку країни у 2026 році, якою її планують зробити та що відомо про цьогорічне оформлення.

Новорічна ялинка у Києві 2026: що відомо про дизайн святкового дерева

Підготовка до зимових свят у столиці вже розпочалася. Компанія Folk Ukraine, яка протягом багатьох років займається організацією та оформленням головної ялинки Києва, розробила нову концепцію святкової локації.

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Як повідомив РБК-Україна директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатори запропонували міській владі концепцію під назвою Світло всередині.

За його словами, цього разу команда хоче створити не надто яскраву та масштабну святкову локацію, а простір, який допоможе людям відчути тепло, затишок і наближення Різдва. Під час розроблення оформлення організатори врахували нинішні обставини в країні.

Саме тому основна ідея концепції Світло всередині — нагадати про внутрішнє світло, надію та можливість знаходити радість навіть у непрості часи.

Коли встановлять ялинку в Києві у 2026 році

Наразі остаточного рішення щодо святкового оформлення ще немає. Розроблену Folk Ukraine концепцію вже передали на розгляд міській адміністрації. За словами Ігоря Добруцького, відповідь щодо запропонованого варіанта організатори очікують протягом 10-15 днів.

Поки що команда не розкриває подробиць майбутнього оформлення. Зокрема, невідомо, які кольори використають для прикрашання дерева, якими будуть декоративні елементи та як саме облаштують простір навколо нього.

Традиційним місцем встановлення головної ялинки столиці залишається Софійська площа. Її облаштовують за кошти меценатів, без залучення бюджетних грошей на святкове оформлення.

Урочисте відкриття головної ялинки у Києві та запалювання вогнів зазвичай відбувається 6 грудня, у День святого Миколая. Чи збережуть цю дату у 2026 році, стане зрозуміло після погодження концепції та оголошення організаторами остаточного плану.

Якою була головна ялинка Києва торік

У сезоні 2025-2026 років головну ялинку столиці оформили у білих і блакитних кольорах. Святкове дерево прикрасили блакитними гірляндами, а білий колір обрали як символ нового початку та чистої сторінки.

На локації також облаштували фотозони із декоративними сердечками. Відвідувачі могли забрати такі прикраси за донат на підтримку Збройних сил України.

При цьому масштабних новорічних і різдвяних заходів за участю міської адміністрації не організовували. Від масових святкувань відмовилися з міркувань безпеки.

Цьогоріч організатори також планують зважати на воєнні реалії. Тому головний акцент нової концепції — не на масштабних розвагах, а на створенні затишної різдвяної атмосфери для киян та гостей столиці.

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