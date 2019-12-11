Законопроект 2543 реалізує ініціативу президента у зеленій енергетиці – експерти

Законопроект 2543 реалізує ініціативу Володимира Зеленського щодо розвитку галузі альтернативної енергетики, вважають експерти.

Ухвалення законопроекту про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543), яким передбачається добровільна реструктуризація зеленого тарифу, дозволить реалізувати ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо збалансованого розвитку галузі альтернативної енергетики.

Таку думку висловили учасники обговорення законопроекту на засіданні комітету з палива та енергетики Європейської бізнес асоціації 10 грудня.

На думку засновника та президента компаній Чумак і Віндкрафт Україна Карла Стурена, законопроект 2543 був напрацьований Комітетом з питань економічного розвитку для якнайшвидшого вирішення проблем в галузі зеленої енергетики, яке б влаштувало всіх учасників ринку.

Законопроектом знайдено компроміс між інтересами держави та інвесторів щодо відновлювальної енергетики, до чого закликав президент України Зеленський під час українсько-литовського бізнес-форуму 27 листопада.

– Комітет з економічного розвитку подав цей законопроект саме для того, щоб ситуацію збалансувати якнайшвидше та найменш болісно як для держави, так і для бізнесу, – сказав Стурен.

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Представник юридичної компанії CMS Марина Ільчук під час обговорення наголосила на тому, що принцип добровільності у реструктуризації є ключовим аргументом для інвесторів.

– Головний аргумент цього процесу на рівні формування законопроектів, що всі ці процедури реструктуризації мають бути добровільні. Тобто якщо компанії йдуть на шлях реструктуризації, вони роблять це добровільно і попередньо вже проговорили зі своїми банками, – зазначила Ільчук.

Проект закону про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту – депутата Людмили Буймістер, він є компромісним і переважна більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію за запропонованими умовами.

До слова, експерти галузі заявили, що законопроект 2543 є кращим варіантом для інвесторів, ніж урядовий, і зможе забезпечити подальший розвиток відновлюваної енергетики.