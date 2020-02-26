На Закарпатті госпіталізували всіх пасажирів автобусу з Італії

На Закарпатті у пункті пропуску Тиса під час перевірки мікроавтобусу, що повертався з Італії, за допомогою інфрачервоного термометра виявили жінку з підвищеною температурою.

– Відповідно до затвердженого алгоритму дій, автобус з хворою жінкою та всіх контактних із нею людей було одразу скеровано на безпечну відстань до прибуття медиків, – розповіла прес-секретар Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

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Всіх пасажирів госпіталізували до медзакладів на обстеження.

У прикордонному загоні не володіють інформацією про те, скільки пасажирів перебувало в мікроавтобусі.

Раніше Факти ICTV писали, що кількість заражених коронавірусом Covid-19 в усьому світі за добу зросла на 848 осіб – до 80 994. Від ускладнень померли 2 760 людей, із лікарень виписали 30 тис. осіб.