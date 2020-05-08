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Зеленський на Луганщині вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

У Міловому президент відвідав меморіальний комплекс Україна – визволителям.

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Зеленський поклав квіти біля Вічного вогню, а також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.

  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
  • День пам'яті та примирення: Зеленський шанував загиблих у Другій світовій війні
Зеленський на Луганщині вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував День пам’яті та примирення й записав для українців відеозвернення.

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