Кабмін дозволив роботу кінотеатрів з 2 липня – постанова

Кабмін дозволив роботу кінотеатрів з 2 липня, але з 50%-вим завантаженням.

Рішення було ухвалене урядом на засіданні 25 червня.

– Проект акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Ми вводимо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більше 50%,- сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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В областях України продовжують вводити послаблення карантину. Зокрема, в Києві дозволили відновити роботу театрів, музеїв, непродовольчих ринків, кінотеатрів і ТРЦ.

Співвласник Планети Кіно Дмитро Деркач розповів Фактам ICTV, як відкриватимуться кінотеатри і чи не заборонять їсти попкорн.