Шмигаль сказав, коли ФОПи отримають по 8 тис. грн

Рада 30 березня підтримала законопроект щодо пакету підтримки бізнесу на час карантину. ФОПи та наймані працівники отримають від держави по 8 тис. грн у квітні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 березня.

– Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби вже на початку квітня люди могли подати заявки через Дію, – сказав глава уряду.

А Мінрегіону Шмигаль доручив координувати виплати з місцевою владою, щоб підтримати бізнес у регіонах.

30 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

У документі зазначається, що органи місцевої влади можуть призначати додаткові компенсаційні виплати з регіональних бюджетів.