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Валентина Летяк |

Шмигаль сказав, коли ФОПи отримають по 8 тис. грн

Рада 30 березня підтримала законопроект щодо пакету підтримки бізнесу на час карантину. ФОПи та наймані працівники отримають від держави по 8 тис. грн у квітні.

Денис Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 березня.

– Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби вже на початку квітня люди могли подати заявки через Дію, – сказав глава уряду.

А Мінрегіону Шмигаль доручив координувати виплати з місцевою владою, щоб підтримати бізнес у регіонах.

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30 березня Верховна Рада ухвалила законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

У документі зазначається, що органи місцевої влади можуть призначати додаткові компенсаційні виплати з регіональних бюджетів.

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