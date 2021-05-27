Росія не є нормальною країною, а країною-агресором – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія не є нормальною країною, а країною-агресором. За його словами, імперські дії РФ забирають нормальне життя у людей.

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Про це Дуда заявив під час відвідування адміністративного кордону між Грузією та Південною Осетією.

– Російські агресивні, імперські дії, які позбавляють людей можливості розвитку, забирають нормальне життя у людей, призводять до руйнування держав, призводять до військової ситуації, коли люди вмирають або отримують поранення. Це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною. Це не країна, яка веде себе нормально. Це держава-агресор, її можна побачити в таких місцях, – заявив Дуда.

Він додав, що тільки постійними дипломатичними діями можна вимагати дотримання міжнародного права від Росії.

– Якби Росія поважала міжнародне право, такі ситуації, як створення цієї окупованою Росією території, званої Цхінвальським регіоном тут, в Грузії, або Південної Осетії, або сусідної Абхазії, ніколи б не відбулися. І вони є фактом через те, що Росія порушує міжнародне право, – зазначив президент Польщі.

Дуда також підкреслив, що у 2022 році Польща прийме головування в ОБСЄ.

– Ми будемо говорити про ці питання, ми піднімемо їх на Генеральній Асамблеї ООН або на Раді ООН з прав людини, членом якої ми зараз є, – повідомив він.

Дуда про членство в НАТО для інших країн

Раніше президент Польщі заявив, що двері НАТО мають бути відкриті для країн, які в майбутньому захочуть вступити до Північноатлантичного альянсу.

Також він заявив, що НАТО має зміцнювати свої оборонні та логістичні можливості.

Джерело: RMF24