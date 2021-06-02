Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області

У Миколаївській області заблокували спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Цю продукцію планували доставити до країн, які перебувають під санкціями Ради безпеки ООН.
За даними Служби безпеки України, організували операцію представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.
– Зловмисники намагалися нелегально вивозити з України обладнання та прилади для військово-транспортних літаків. Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання, – повідомили в спецслужбі.
Одному з учасників незаконної схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України. Зараз шукають інших людей, причетних до схеми.
Продавали зброю Росії
Раніше СБУ в Харківській області викрила міжнародне злочинне угрупування, яка продавало зброю в Російську Федерацію.
Великі партії зброї відправлялися до РФ повз митного контролю, а скуповували її зловмисники на вторинному ринку.