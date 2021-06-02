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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

СБУ заблокувала спробу продажу військової техніки до санкційних країн

СБУ заблокувала спробу продажу військової техніки до санкційних країн

У Миколаївській області заблокували спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення. Цю продукцію планували доставити до країн, які перебувають під санкціями Ради безпеки ООН.

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За даними Служби безпеки України, організували операцію представники однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

– Зловмисники намагалися нелегально вивозити з України обладнання та прилади для військово-транспортних літаків. Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання, – повідомили в спецслужбі. 

Одному з учасників незаконної схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України. Зараз шукають інших людей, причетних до схеми. 

Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
Продаж військової техніки – СБУ викрила схему в Миколаївській області
СБУ заблокувала спробу продажу військової техніки до санкційних країн / 4 фотографии

Продавали зброю Росії

Раніше СБУ в Харківській області викрила міжнародне злочинне угрупування, яка продавало зброю в Російську Федерацію

Великі партії зброї відправлялися до РФ повз митного контролю, а скуповували її зловмисники на вторинному ринку.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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