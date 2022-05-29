Путін помиляється, що захоплення Сєвєродонецька допоможе йому виграти – аналітики

Травень, 29 в 9:47

Після битви за Сєвєродонецьк Україна матиме шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.

Такої думки експерти Інституту вивчення війни (ISW).

– Зараз президент РФ Володимир Путін кидає людей та боєприпаси до Сєвєродонецька Луганської області, ніби взяття цього міста допоможе Кремлю виграти війну. Але він помиляється. Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримуватиме місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, – зазначають в ISW.

За даними аналітиків, російські війська, які нині атакують Сєвєродонецьк, навіть не оточивши його, мають територіальні переваги й можуть досягти успіху в захопленні міста та районів далі на захід.

Зараз дивляться

– Українські військові стикаються із найсерйознішим викликом після ізоляції заводу Азовсталь у Маріуполі Донецької області і цілком можуть зазнати значної тактичної поразки найближчими днями, якщо впаде Сєвєродонецьк, – припускають експерти Інституту вивчення війни.

Водночас додають: немає особливих підстав вважати можливим такий результат, оскільки цілком імовірно, що російський наступ може знову зупинитися.

В Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни зараз платять ціну за свій поточний тактичний успіх, що непропорційний будь-якій реальній оперативній або стратегічній вигоді, яку вони можуть отримати.

– Сам Сєвєродонецьк важливий їм на цьому етапі війни передусім тому, що це останній великий населений пункт Луганської області, який росіяни не контролюють. Його захоплення дозволить Москві заявити, що вона повністю контролює регіон, але не надасть їй жодної іншої значної військової чи економічної вигоди, тому що російські війська руйнують місто, атакуючи його, і контролюватимуть хіба його уламки, якщо захоплять, – стверджують експерти.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що прогрес Росії довкола Сєвєродонецька значною мірою є результатом того факту, що Москва зосередила там перекинуті з інших напрямків сили й техніку.

– Українські захисники завдали серйозних втрат російським загарбникам під Сєвєродонецьком. Москва не зможе повернути значні обсяги ефективної бойової потужності, навіть якщо захопить Сєверодонецьк, тому що легковажно витрачає бойову міць на захоплення міста, – підсумували в ISW.

Нагадаємо, що 27 травня диверсанти захопили готель Мир на околиці Сєвєродонецька під час наступу російських військових одразу з кількох напрямків.

Уже наступного дня очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що далі готелю загарбники просунутись не можуть, хоч і постійно намагаються це зробити.

Того ж дня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що поразка армії РФ під час штурму в районах Сєвєродонецька, Осколонівки й Тошківки змусила окупантів відійти на раніше зайняті позиції.

Так само сталось і 29 травня після втрат у районі села Боброве під Сєвєродонецьком.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай