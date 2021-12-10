Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу під час засідання в понеділок, 13 грудня, обговорять концентрацію російських військ біля кордонів України.

Відповідний порядок денний оприлюднено на сайті Ради ЄС.

– Рада ЄС буде проінформована про нарощування російської військової потужності, пересування військ і техніки на кордоні з Україною, – зазначається в повідомлені.

Серед тем для обговорення є також ситуація в Білорусі та інших країнах (таких як Ефіопія та Афганістан).

Крім того, голови МЗС обговорять відносини між Євросоюзом та Африкою (серед тем – ситуація на континенті, безпека, здоров’я та демографія).

Міністри також обміняються думками щодо відносини з Центральною Азією (та торкнуться теми Афганістану). Предметом для обговорення 13 грудня стане і Венесуела.

За підсумками засідання буде ухвалено висновки щодо Договору про спільну політику в сфері безпеки і оборони (CSDP).

Нещодавно голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз розширить санкції проти Росії у відповідь на посилення агресії проти України.

А президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що РФ доведеться заплатити високу ціну (як у політичному, так і в економічному плані), якщо її війська знову загрожуватимуть суверенітету України.

7 грудня президент США Джо Байден провів переговори з лідером Росії Володимиром Путіним. Однією з тем розмови стало нарощування військ РФ поблизу України.

У Білому домі запевнили, що США готові застосувати проти Росії санкції, яких не було, починаючи з 2014 року.

Джерело: Рада ЄС