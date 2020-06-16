Робота кінотеатрів після карантину: які будуть обмеження та чи зміняться ціни

Кінотеатри можуть відкрити з 2 липня. Досі це було неможливим через епідситуацію. Якщо кінозали запрацюють, то за новими правилами.

Глядачів розсадять на відстань півтора метра – через одне крісло і через ряд; всі мають бути обов’язково в масках; і невідомо, чи продаватимуть їжу. Також не варто очікувати на гучні світові прем’єри – їх здебільшого перенесли на осінь. Зате можна буде подивитися фільми, що вже стали класикою.

Кінотеатри порахували, що так кінозала буде заповнена лише на 30%. На ціну квитка це не вплине. Тож, кінотеатрам принесе чималі збитки.

Щоб запобігти скупченню людей та встигнути продезинфікувати залу, перерви між сеансами збільшаться.

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За новими карантинними правилами можуть запрацювати і театри, але дата їхнього навіть можливого відкриття ще невідома.

Як театральні зали можуть виглядати після пандемії наглядно показав драм-театр Берлінер ансамбль. Щоб зберегти дистанцію між глядачами, там демонтували 500 сидінь із 700. Чого не зробиш, аби таки відкрити двері для глядачів. Щоправда, не факт, що запрацюють усі. Наприклад, легендарний лондонський театр Глобус після карантину може й зовсім не відкритись. Установа має катастрофічні фінансові збитки. Без втручання держави театр просто не доживе до зняття карантинних обмежень.

Через погіршення епідситуації в Україні з 15 червня в країні не відчинили кінотеатри. Таке рішення ухвалив уряд, звітують у МОЗ.

Кабмін розглядає можливість відкриття кінотеатрів на останньому етапі зняття карантинних обмежень, але з обмеженням заповнення місць у залі на третину, розповіла виконувач обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко.