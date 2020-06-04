Як пригнати авто з США: аукціон, ціни та топ-3 моделі для перепродажу

Через коронавірус на аукціонах США ціна на машини з пробігом впала на 50%. Придбати їх нині вигідно. Втім, купувати краще не у приватних перекупників, а у компаній-посередників. Вони самі займаються торгами на аукціонах та одразу порахують вартість авто з ремонтом, транспортуванням та іншими витратами.

За свої послуги відсоток не беруть. Ціна зазвичай фіксована – близько $700. Під час купівлі у перекупників існує високий шанс натрапити на шахраїв. Крім цього, перекупники намагаються робити якомога менше фото битого авто з потрібного ракурсу. Тож придбати машину ви можете й дешево, але витратите багато коштів на ремонт.

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Везти в Україну екзотичні авто не варто. До рідкісних машин складніше шукати запчастини, та і ремонт може бути дуже дорогим. До того ж якщо потім захочете продати – нічого не заробите.

Популярністю користуються Toyota Camry, Ford Mondeo та Hyundai Sonata.Їх легко ремонтувати і можна вигідно продати.

Усі автівки з аукціонів у США – після ДТП. Тому ремонт краще довірити професіоналам. Пошкодження на вигляд можуть бути незначними, втім, лише майстер оцінить реальний стан машини. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

У Верховній Раді пропонують внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів. Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті 24 квітня чотири нардепи від Слуги народу.

Тексту документа на сайті Верховної Ради поки немає, але один з його авторів Євгеній Брагар написав у соцмережі, що законопроектом пропонується перегляд ставок акцизного податку на автомобілі, а саме з формули розрахунку видаляється коефіцієнт віку автомобіля.

За чинним законодавством, розмір акцизу на дизельний автомобіль віком 10 років об’ємом двигуна 1,6 л становить €1 200, а за пропонованою законопроектом формулою – тільки €120, або у 10 разів менше.