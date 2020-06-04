Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Як пригнати авто з США: аукціон, ціни та топ-3 моделі для перепродажу

Через коронавірус на аукціонах США ціна на машини з пробігом впала на 50%. Придбати їх нині вигідно. Втім, купувати краще не у приватних перекупників, а у компаній-посередників. Вони самі займаються торгами на аукціонах та одразу порахують вартість авто з ремонтом, транспортуванням та іншими витратами.

За свої послуги відсоток не беруть. Ціна зазвичай фіксована – близько $700. Під час купівлі у перекупників існує високий шанс натрапити на шахраїв. Крім цього, перекупники намагаються робити якомога менше фото битого авто з потрібного ракурсу. Тож придбати машину ви можете й дешево, але витратите багато коштів на ремонт.

Читайте: За 2019 рік українці купили автомобілів на $3,2 млрд

Везти в Україну екзотичні авто не варто. До рідкісних машин складніше шукати запчастини, та і ремонт може бути дуже дорогим. До того ж якщо потім захочете продати – нічого не заробите.

Популярністю користуються Toyota Camry, Ford Mondeo та Hyundai Sonata.Їх легко ремонтувати і можна вигідно продати.

Усі автівки з аукціонів у США – після ДТП. Тому ремонт краще довірити професіоналам. Пошкодження на вигляд можуть бути незначними, втім, лише майстер оцінить реальний стан машини. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

У Верховній Раді пропонують внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів. Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті 24 квітня чотири нардепи від Слуги народу.

Тексту документа на сайті Верховної Ради поки немає, але один з його авторів Євгеній Брагар написав у соцмережі, що законопроектом пропонується перегляд ставок акцизного податку на автомобілі, а саме з формули розрахунку видаляється коефіцієнт віку автомобіля.

За чинним законодавством, розмір акцизу на дизельний автомобіль віком 10 років об’ємом двигуна 1,6 л становить €1 200, а за пропонованою законопроектом формулою – тільки €120, або у 10 разів менше.

Теги: , ,

По темі

Критична загроза нацбезпеці: США розширять санкції проти Північного потоку-2
Критична загроза нацбезпеці: США розширять санкції проти Північного потоку-2
Протести в США: Трамп не планує залучати військових для розгону демонстрантів
Протести в США: Трамп не планує залучати військових для розгону демонстрантів
У США п’ять компаній займуться розробкою вакцини від коронавірусу
У США п’ять компаній займуться розробкою вакцини від коронавірусу
За вбивство Джорджа Флойда поліцейський може сісти на 40 років
За вбивство Джорджа Флойда поліцейський може сісти на 40 років
Співчуваю чорношкірим, але засуджую мародерів: американці про повстання в США
Співчуваю чорношкірим, але засуджую мародерів: американці про повстання в США
Розгін протестувальників у США: реакція людей на дії Трампа
Розгін протестувальників у США: реакція людей на дії Трампа
Убивство поліцейського, вандалізм і тактика “прояву сили”: що відбувається у США сьогодні
Убивство поліцейського, вандалізм і тактика “прояву сили”: що відбувається у США сьогодні
У США діти 7 та 6 років викрали авто у бабусі та розбилися на смерть
У США діти 7 та 6 років викрали авто у бабусі та розбилися на смерть

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх