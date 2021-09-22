Президент Украины Владимир Зеленский считает, что покушение на его помощника Сергея Шефира совершили ради давления на главу государства. Об этом в комментарии журналистам сообщил глава страны Владимир Зеленский.

– Я считаю, что это давление именно на меня, хотя я его не чувствую. Для меня сложившаяся ситуация важна. И даже не потому, что Сергей – мой товарищ, мой теплый и близкий друг, – сказал Владимир Зеленский.

По словам главы государства, нападавшие предпринимают такие попытки, чтобы влиять.

– Влиять на меня невозможно, – убеждает глава страны.

Президент Украины уверяет, что правоохранительная система будет реагировать на произошедшее предметно и согласно законодательству.

– Уверен, что точно будет реагировать жестко и бескомпромиссно. Будет искать исполнителей покушения на убийство Сергея. Я не могу сказать уверенно, что найдут, но будут делать все, чтобы найти, – сказал он.

22 сентября около 10.00 на дороге между селами Круглое и Ходосовка Обуховского района Киевской области в авто помощника президента Украины Сергея Шефира попало более 10 пуль.

Генеральный прокурор Ирины Венедиктова заявила, что стреляли из автоматического оружия калибра 7,62.

Водитель Шефира получил три пулевых ранения. Несмотря на это, он не остановил авто, а самостоятельно доехал до парковки супермаркета.

Уже на месте ему вызвали скорую помощь. Сейчас раненый водитель находится в больнице, где его прооперировали. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство с предварительной квалификацией Покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Правоохранители ввели специальную операцию Сирена, на месте проводят следственные действия. Всех, кто имеет какую-то информацию о покушении на Шефира, просят сообщать на линию 102.

Сам Шефир чрезвычайное происшествие назвал жутким. По его убеждению, целью покушения было запугивание высшего эшелона власти.

На произошедшее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с рабочим визитом в США.

По словам главы государства, сразу после выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН он вернется в Киев.

Источник: Телеканал Дом