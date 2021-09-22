Президент України Володимир Зеленський вважає, що замах на його помічника Сергія Шефіра вчинили задля тиску на главу держави. Про це в коментарі журналістам повідомив очільник країни Володимир Зеленський.

– Я вважаю, що це тиск саме на мене, хоча я його не відчуваю. Для мене ситуація, що склалася, важлива. І навіть не тому, що Сергій – мій товариш, мій теплий та близький друг, – сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, нападники вчиняють такі спроби, щоб впливати.

– Впливати на мене неможливо, – переконує очільник країни.

Президент України запевняє, що правоохоронна система реагуватиме на подію предметно та згідно із законодавством.

– Упевнений, що точно реагуватиме жорстко та безкомпромісно. Шукатимуть виконавців замаху на вбивство Сергія. Я не можу сказати впевнено, що знайдуть, але робитимуть все, щоб знайти, – сказав він.

22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області в авто помічника президента України Сергія Шефіра влучило понад 10 куль.

Генеральний прокурор Ірини Венедіктової заявила, що стріляли із автоматичної зброї калібру 7,62.

Водій Шефіра дістав три кульові поранення. Попри це, він не зупинив авто, а самостійно доїхав до парковки супермаркету.

Уже на місці йому викликали швидку допомогу. Зараз поранений водій перебуває у лікарні, де його прооперували. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Правоохоронці ввели спеціальну операцію Сирена, на місці проводять слідчі дії. Всіх, хто має якусь інформацію про замах на Шефіра, просять повідомляти на лінію 102.

Сам Шефір надзвичайну подію назвав моторошною. На його переконання, метою замаху було залякування вищого ешелону влади.

На подію відреагував президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває із робочим візитом у США.

За словами глави держави, відразу після виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН він повернеться до Києва.

Джерело: Телеканал Дом