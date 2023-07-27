Количество погибших от ракетного удара по Одессе 23 июля возросло до двух — мэриям

Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе 23 июля возросло до двух. На улице Парковой, возле разрушенного частного дома обнаружили тело женщины.

Об этом сообщают в городском совете.

– Стало известно о еще одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на ул. Парковой. Личность погибшей устанавливается, – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июля российские войска выпустили по Одесчине не менее пяти видов ракет всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

В результате массированной атаки россиян по Одессе и области погибли два человека, охранник ресторана и неизвестная женщина. Еще 22 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей.

Также в результате российского ракетного удара были частично разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, шесть жилых домов, в том числе многоэтажек.

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