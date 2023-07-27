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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Кількість загиблих від ракетного удару по Одесі 23 липня зросла до двох – мерія

Кількість загиблих від ракетного удару по Одесі 23 липня зросла до двох – мерія
Фото: Факти ICTV

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі 23 липня зросла до двох. На вулиці Парковій біля зруйнованого приватного будинку виявили тіло жінки. 

Про це повідомляють у міській раді. 

– Стало відомо про ще одну жертву ракетної атаки 23 липня. Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій. Особу загиблої встановлюють, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, уночі проти 23 липня російські війська випустили по Одещині щонайменше п’ять видів ракет усіх видів базування – Калібри, Онікси, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Унаслідок масованої атаки росіян по Одесі та області  загинуло двоє людей, охоронець ресторану та невідома жінка. Ще 22 людей дістали поранення різного ступеню важкості,  зокрема четверо дітей.

Також внаслідок російського ракетного удару було частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених,  шість житлових будинків, зокрема багатоповерхівок.

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загиблі, Одеса, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія
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