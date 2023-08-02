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Валентина Чорна, редактор ленты

В Крыму снова громко: в районе Гвардейского прогремел мощный взрыв

Гвардійське - вибух

В среду, 2 августа, во временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. Громко было в районе населенного пункта Гвардейское.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах. В сети обнародовало фото, на котором видны последствия попадания.

Официально информацию пока не комментировали.

Также стало известно, что российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, однако причину они не назвали.

Гвардійське - карта

Напомним, что вчера взрывы раздавались в Севастополе. На месте хлопка произошел пожар, в сети обнародовали фото и видео с дымом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Крим - інсталяція

Война в Украине, Взрыв, Крым, Російська агресія
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