В Крыму снова громко: в районе Гвардейского прогремел мощный взрыв

В среду, 2 августа, во временно оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. Громко было в районе населенного пункта Гвардейское.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах. В сети обнародовало фото, на котором видны последствия попадания.

Официально информацию пока не комментировали.

Также стало известно, что российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, однако причину они не назвали.

Напомним, что вчера взрывы раздавались в Севастополе. На месте хлопка произошел пожар, в сети обнародовали фото и видео с дымом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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