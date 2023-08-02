Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як зняти готівку з картки Monobank у банкоматі Приватбанку
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух

Гвардійське - вибух

У середу, 2 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Гучно було в районі населеного пункту Гвардійське.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. У мережі оприлюднило фото, на якому видно наслідки влучання.

Офіційно інформацію наразі не коментували.

Також стало відомо, що російські окупанти перекрили рух Кримським мостом, однак причину вони не назвали.

Гвардійське - карта

Нагадаємо, що вчора вибухи лунали у Севастополі. На місці “бавовни” сталася пожежа, у мережі оприлюднили фото та відео з димом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
У Криму зростає спротив, окупанти у відповідь посилюють терор та арешти – ГУР
Крим - інсталяція

Війна в Україні, Вибух, Крим, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Має переконливі характеристики: Резніков показав 10-ту модель FPV-дрона, яка стає в експлуатацію у ЗСУ
Резніков
Під час святкування Дня ВМФ. У Маріуполі партизани отруїли офіцерський склад РФ
У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух
Побита будівля морвокзалу та пошкоджений елеватор: деталі атаки на Одещину
У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух
Відпустка за сімейними обставинами 2023: у яких випадках надається військовим
Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці, ЗСУ
Сенатори США внесли проєкт закону, спрямований на підтримку енергоінфраструктури України
Сенат США
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Зерно, війна та ПВК Вагнера: як Путін хоче повернути вплив РФ через підкуп Африки
У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух
Добре, що залишились фото з татом: історія родини загиблого захисника
У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух
Штучні гаубиці та Хаймарси: як українські вмільці водять ворога за носа
У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух
Виживають кожну хвилину: правозахисниця розповіла, що переживають жінки у полоні та як їм допомогти
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь