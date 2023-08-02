У Криму знову гучно: в районі Гвардійського пролунав потужний вибух

У середу, 2 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Гучно було в районі населеного пункту Гвардійське.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. У мережі оприлюднило фото, на якому видно наслідки влучання.

Офіційно інформацію наразі не коментували.

Також стало відомо, що російські окупанти перекрили рух Кримським мостом, однак причину вони не назвали.

Нагадаємо, що вчора вибухи лунали у Севастополі. На місці “бавовни” сталася пожежа, у мережі оприлюднили фото та відео з димом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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