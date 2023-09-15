РФ может атаковать Украину с неиспытанного корабля Циклон – Гуменюк

15 сентября Россия удерживает 16 кораблей в Черном море и один – в Азовском море.

В Черном море, в частности, дежурит малый ракетный корабль (МРК) Циклон.

Как напомнила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини, номинально Циклон является носителем Калибров.

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Однако украинская сторона пока не фиксировала его применение в качестве ракетоносителя.

Потенциальный залп такого МРК может составить восемь ракет типа Калибр.

– Поэтому нужно быть готовыми к тому, что россияне могут пойти на отчаянный шаг и применить корабль, не прошедший официальных испытаний, – подчеркнула Наталья Гуменюк.

По данным руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, Россия после атак на ее флот стала шире разворачивать свою корабельную группировку.

– Россиянам неспокойно в бухтах, поэтому они пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря, чтобы иметь больше места для маневров, – объясняет Наталья Гуменюк.

По ее словам, российское командование предпринимает такие действия из-за осознания, что корабли, зажатые в бухтах, не смогут маневрировать, из-за чего возможность поражения более вероятна.

Что известно о корабле Циклон

Корабль Циклон россияне построили по проекту Каракурт на заводе Залив во временно оккупированной Керчи.

МРК ввели в состав Черноморского флота РФ, несмотря на то, чтобы тот не прошел необходимые испытания ни в 2021 году, ни в 2022 году.

Как объяснял ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, россияне ввели Циклон в состав своего флота для создания картинки, что они могут что-то запустить или возродить.

Напомним, что 13 сентября были подбиты российский большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону, а 14 сентября – два патрульных корабля типа Василий Быков.

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