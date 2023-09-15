РФ може атакувати Україну з невипробуваного корабля Циклон – Гуменюк

15 вересня Росія утримує 16 кораблів у Чорному морі та один – в Азовському морі.

У Чорному морі, зокрема, чергує малий ракетний корабель (МРК) Циклон.

Як нагадала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини, номінально Циклон є носієм Калібрів.

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Однак українська сторона поки що не фіксувала його застосування як ракетоносія.

Потенційний залп такого МРК може становити вісім ракет типу Калібр.

– Тож треба бути готовими до того, що росіяни можуть вдатися до відчайдушного кроку й застосувати корабель, який не пройшов офіційних випробувань, – наголосила Наталя Гуменюк.

За даними керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, Росія після атак на її флот почала ширше розгортати своє корабельне угруповання.

– Росіянам неспокійно в бухтах, тому вони намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, щоби мати більше місця для маневрів, – пояснює Наталя Гуменюк.

За її словами, російське командування вдається до таких дій через усвідомлення, що кораблі, затиснуті в бухтах, не зможуть маневрувати, через що можливість ураження є більш імовірною.

Що відомо про корабель Циклон

Корабель Циклон росіяни збудували за проєктом Каракурт на заводі Затока в тимчасово окупованій Керчі.

МРК ввели до складу Чорноморського флоту РФ, попри те, що той не пройшов необхідні випробування ні у 2021 році, ні у 2022 році.

Як пояснював раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, росіяни ввели Циклон до складу свого флоту задля створення картинки, що вони можуть щось запустити чи відродити.

Нагадаємо, що 13 вересня були підбиті російський великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону, а 14 вересня – два патрульні кораблі типу Василь Биков.

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