Апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Коломойского на отмену залога в 3,8 млрд грн

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского об отмене залога в 3,9 млрд грн.

Напомним, Коломойского подозревают по трем статьям: мошенничество, отмывание денег и завладение средствами Приватбанка.

Как сообщает корреспондент Суспільного из зала суда, в начале заседания адвокаты бизнесмена обратились с ходатайством, чтобы подзащитному позволили находиться рядом с адвокатами, а не в стеклянном боксе. Суд это ходатайство удовлетворил.

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Судья сообщила, что гражданство Игоря Коломойского было прекращено от 17 июля 2022 года, на что бизнесмен ответил, что миграционная служба об этом ему не сообщала. Зато он признал, что имеет паспорта Кипра и Израиля.

В свою очередь прокуроры сообщили, что у Коломойского, кроме внутреннего паспорта гражданина Израиля, есть и заграничный. Об этом свидетельствуют документы посольства Израиля в Украине.

В связи с этим, если суд смягчит Коломойскому меру пресечения, которая не будет предусматривать содержание под стражей, есть риски его укрытия от следствия на территории Кипра и Израиля.

– Если сторона обвинения обратится с соответствующим запросом о международной правовой помощи к указанным странам для выдачи Игоря Валерьевича, то Европейская конвенция о помощи по уголовным делам содержит оговорку относительно Республики Кипр, в которой говорится, что правительство Республики Кипр оставляет за собой право отказать в передаче своих граждан. Существует реальный риск того, что Игорь Валерьевич, находясь на территории данной страны, не будет выдан вообще для уголовного преследования на территории Украины, – подчеркнул прокурор.

Несмотря на это адвокаты бизнесмена настаивают, что Коломойский не намерен скрываться, влиять на свидетелей или препятствовать следствию.

– С 2015 года он находится в Украине и никуда не выезжал, имеет прочные социальные связи, жена рядом находится, имеет активную гражданскую позицию в помощи нашим Вооруженным силам. Поэтому говорить, что человек будет препятствовать, каким-то образом склонять следствие на свою сторону, по моему мнению, неуместно. Мы заинтересованы в том, чтобы не препятствовать, способствовать, появляться, – отметил адвокат Коломойского Александр Лысак.

Задержание Коломойского

2 сентября в СБУ сообщили об объявлении подозрения Игорю Коломойскому по двум статьям УКУ. Позже ему сообщили о подозрении еще по одной статье.

По версии следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, “используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений” (подразумевается Приватбанк).

Тогда же Шевченковский райсуд Киева отправил Коломойского под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн. Бизнесмена обязали сдать все документы и не общаться со свидетелями.

7 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн средств Приватбанка как его конечному бенефициарному владельцу. Кроме него, подозрения получили еще пять человек – бывшие работники банка. На активы Коломойского был наложен арест сроком 48 часов.

Впоследствии Коломойскому сообщили о новом подозрении за незаконное завладение 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов.

15 сентября Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену по делу о завладении 5,8 млрд грн. Размер залога увеличили до более чем 3,8 млрд грн.

25 сентября Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей.

Источник : Суспільне

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