Апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойського на скасування застави у 3,8 млрд грн

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського щодо скасування застави у 3,9 млрд грн.

Нагадаємо, Коломойського підозрюють за трьома статтями: шахрайство, відмивання грошей та заволодіння коштами Приватбанку.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду, на початку засідання адвокати бізнесмена звернулися з клопотанням, аби підзахисному дозволили перебувати поряд з адвокатами, а не в скляному боксі. Суд це клопотання задовольнив.

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Суддя поінформувала, що громадянство Ігоря Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року, на що бізнесмен відповів, що міграційна служба про це його не повідомляла. Натомість він визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Своєю чергою прокурори повідомили, що у Коломойського, окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю, є і закордонний. Про це свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні.

У зв’язку з цим, якщо суд пом’якшить Коломойському запобіжний захід, який не передбачатиме тримання під вартою, є ризики його переховування від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.

– Якщо сторона обвинувачення звернеться з відповідним запитом по міжнародну правову допомогу до вказаних країн для видачі Ігоря Валерійовича, то Європейська конвенція про допомогу в кримінальних справах містить застереження щодо Республіки Кіпр, в якій говориться, що уряд Республіки Кіпр залишає за собою право відмовити у передачі своїх громадян. Існує реальний ризик того, що Ігор Валерійович, перебуваючи на території даної країни, не буде виданий взагалі для кримінального переслідування на території України, – наголосив прокурор.

Попри це адвокати бізнесмена наполягають, що Коломойський не має наміру переховуватися, впливати на свідків чи перешкоджати слідству.

– З 2015 року він перебуває в Україні й нікуди не виїздив, має міцні соціальні зв’язки, дружина поруч перебуває, має активну громадянську позицію в допомозі нашим Збройним силам. Тому казати, що людина буде перешкоджати, якимось чином схиляти слідство на свою сторону, на мою думку, є недоречним. Ми зацікавлені в тому, щоб не перешкоджати, сприяти, з’являтись, – зазначив адвокат Коломойського Олександр Лисак.

Затримання Коломойського

2 вересня в СБУ повідомили про оголошення підозри Ігорю Коломойському за двома статтями ККУ. Пізніше йому повідомили про підозру ще за однією статтею.

За версією слідства, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень через виведення коштів за кордон, “використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ” (йдеться про Приватбанк).

Тоді ж Шевченківський райсуд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн. Бізнесмена зобов’язали здати всі документи і не спілкуватися зі свідками.

7 вересня детективи НАБУ повідомили про підозру Коломойському в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів Приватбанку як його кінцевому бенефіціарному власнику. Крім нього, підозри отримали ще п’ять осіб – колишні працівники банку. На активи Коломойського було накладено арешт строком на 48 годин.

Згодом Коломойському повідомили про нову підозру за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.

15 вересня Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену у справі про заволодіння 5,8 млрд грн. Розмір застави збільшили до понад 3,8 млрд грн.

25 вересня Київський апеляційний продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Суспільне

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