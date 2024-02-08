Главные события ночи 8 февраля: удар дронами по Одессе и Николаеву и обстрел Селидово
В ночь на 8 февраля российские войска обстреляли дронами Одессу и Николаев.
Кроме того, под удар оккупантов попал город Селидово в Донецкой области.
Детальнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке от Фактов ICTV.
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- Обстрел Украины Шахедами 8 февраля
- Одесса: обстрел дронами 8 февраля
- Николаев: обстрел дронами 8 февраля
- Селидово: обстрел 8 февраля
- Винницкая область: обстрел дронами 8 февраля
- Днепропетровская область: обстрел дронами и артиллерией 8 февраля
Обстрел Украины Шахедами 8 февраля
Во время обстрела Украины Шахедами в ночь на 8 февраля российские войска применили 17 дронов.
Во время боевой работы в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей уничтожены 11 беспилотников.
Одесса: обстрел дронами 8 февраля
Подразделения противовоздушной обороны результативно отработали по большинству вражеских целей при обстреле Одессы дронами 8 февраля, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
Однако обстрел Одессы дронами 8 февраля все же повлек за собой повреждения гражданской инфраструктуры.
Так, из-за удара БпЛА выбиты окна в недостроенной многоэтажке.
В здании учебного заведения пробиты крыша, перекрытия, вылетели окна.
Возгораний не зафиксировано.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Николаев: обстрел дронами 8 февраля
Обстрел Николаева дронами 8 февраля произошел после полуночи.
В городе, по данным мэра Александра Сенкевича, есть прилеты, произошли возгорания в частном секторе.
Руководитель областной военной администрации Виталий Ким лаконично намекнул, что обстрел задел бассейн.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Винницкая область: обстрел дронами 8 февраля
Во время обстрела Винницкой области в ночь на 8 февраля обломки сбитых БпЛА спровоцировали пожар на одном из инфраструктурных объектов.
Огонь укротили, пострадавших нет.
Днепропетровская область: обстрел дронами и артиллерией 8 февраля
Ночью 8 февраля Криворожский район Днепропетровской области находился под обстрелом дрона Шахед.
Представители Воздушного командования Восток вражеский БпЛА уничтожили.
В Никопольском районе под обстрелом тяжелой артиллерии находилась Мировская община.
К счастью, люди уцелели.
Селидово: обстрел 8 февраля
Обстрел Селидово 8 февраля произошел ориентировочно в 00:25 – 00:30.
В Селидовской общине повреждены семь админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средства.
Устранены два пожара.
Город частично обесточен из-за повреждений линий электросети.
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