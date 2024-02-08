Главные события ночи 8 февраля: удар дронами по Одессе и Николаеву и обстрел Селидово

В ночь на 8 февраля российские войска обстреляли дронами Одессу и Николаев.

Кроме того, под удар оккупантов попал город Селидово в Донецкой области.

Детальнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке от Фактов ICTV.

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Обстрел Украины Шахедами 8 февраля

Во время обстрела Украины Шахедами в ночь на 8 февраля российские войска применили 17 дронов.

Во время боевой работы в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей уничтожены 11 беспилотников.

Одесса: обстрел дронами 8 февраля

Подразделения противовоздушной обороны результативно отработали по большинству вражеских целей при обстреле Одессы дронами 8 февраля, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Однако обстрел Одессы дронами 8 февраля все же повлек за собой повреждения гражданской инфраструктуры.

Так, из-за удара БпЛА выбиты окна в недостроенной многоэтажке.

В здании учебного заведения пробиты крыша, перекрытия, вылетели окна.

Возгораний не зафиксировано.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Николаев: обстрел дронами 8 февраля

Обстрел Николаева дронами 8 февраля произошел после полуночи.

В городе, по данным мэра Александра Сенкевича, есть прилеты, произошли возгорания в частном секторе.

Руководитель областной военной администрации Виталий Ким лаконично намекнул, что обстрел задел бассейн.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Винницкая область: обстрел дронами 8 февраля

Во время обстрела Винницкой области в ночь на 8 февраля обломки сбитых БпЛА спровоцировали пожар на одном из инфраструктурных объектов.

Огонь укротили, пострадавших нет.

Днепропетровская область: обстрел дронами и артиллерией 8 февраля

Ночью 8 февраля Криворожский район Днепропетровской области находился под обстрелом дрона Шахед.

Представители Воздушного командования Восток вражеский БпЛА уничтожили.

В Никопольском районе под обстрелом тяжелой артиллерии находилась Мировская община.

К счастью, люди уцелели.

Селидово: обстрел 8 февраля

Обстрел Селидово 8 февраля произошел ориентировочно в 00:25 – 00:30.

В Селидовской общине повреждены семь админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средства.

Устранены два пожара.

Город частично обесточен из-за повреждений линий электросети.

51-летняя женщина погибла. Еще семь человек, в том числе семилетний ребенок, получили ранения.

Из-под завалов спасли трех человек, пятерых, в том числе и ребенка, эвакуировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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