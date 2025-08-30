Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию Сирена
30 августа во Львове после убийства Андрея Парубия была объявлена спецоперация Сирена.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Операция Сирена во Львове из-за убийства Андрея Парубия
В эти минуты во Львове объявлена операция Сирена, поскольку нападавший, выстреливший в бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, скрылся с места убийства.
Стрелка пытаются отследить и задержать. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства преступления.
На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.
Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Неизвестный несколько раз выстрелил в политика, после чего Андрей Парубий скончался на месте.
По данным СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.
Президент Владимир Зеленский заявил, что к расследованию и поиску убийцы привлечены все необходимые силы.
О всех деталях убийства Андрея Парубия во Львове 30 августа читайте в текстовой онлайн-трансляции Фактов ICTV.