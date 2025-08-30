30 августа во Львове после убийства Андрея Парубия была объявлена ​​спецоперация Сирена.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Операция Сирена во Львове из-за убийства Андрея Парубия

В эти минуты во Львове объявлена ​​операция Сирена, поскольку нападавший, выстреливший в бывшего главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, скрылся с места убийства.

Стрелка пытаются отследить и задержать. Правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства преступления.

На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Неизвестный несколько раз выстрелил в политика, после чего Андрей Парубий скончался на месте.

По данным СМИ, убийца был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.

Президент Владимир Зеленский заявил, что к расследованию и поиску убийцы привлечены все необходимые силы.

О всех деталях убийства Андрея Парубия во Львове 30 августа читайте в текстовой онлайн-трансляции Фактов ICTV.

