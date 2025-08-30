30 серпня у Львові після вбивства Андрія Парубія оголосили спецоперацію Сирена.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Операція Сирена у Львові через вбивство Андрія Парубія

У ці хвилини у Львові оголошено операцію Сирена, оскільки нападник, який вистрілив у колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія, втік із місця вбивства.

Стрільця намагаються відстежити та затримати. Правоохоронці наразі встановлюють особу нападника та обставини злочину.

На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції, залучені експерти-криміналісти.

Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства Андрія Парубія (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Невідомий здійснив кілька пострілів у політика, після чого Андрій Парубій помер на місці.

За даними ЗМІ, вбивця був замаскований під кур’єра служби доставки Glovo.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що до розслідування та пошуку вбивці залучено всі необхідні сили.

Про всі деталі вбивства Андрія Парубія у Львові 30 серпня читайте в текстовій онлайн-трансляції Фактів ICTV.

