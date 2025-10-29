Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил, что бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщено о подозрении в преступной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время стихийного бедствия.

Труханову объявлено подозрение

Об этом генпрокурор заявил в своем видеообращении.

– 30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому – не стихийная беда, а служебная халатность чиновников. Сегодня доложено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами занимал должность, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей, – подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор привел несколько трагических историй семей, ставших жертвами произошедшего.

В частности, речь идет о семье переселенцев из Курахово, сбежавших от войны в поисках безопасности в Одессе.

– Мама, папа, восьмилетняя дочь, бабушка и дедушка. Поток воды сломал дверь, заклинил окна. Через несколько минут они оказались в ловушке. Мать обнимала дочь, дедушка держал бабушку за руку. К сожалению, выжить не смог никто, – рассказал генпрокурор.

Также среди погибших – инспектор Укрзализниці.

– Когда ее авто затопило, она сказала мужчине по телефону: “Я пойду пешком”. Это были ее последние слова. Он искал ее четыре часа и нашел в ста метрах от дороги. 23-летнюю девушку смыло водой прямо на глазах ее парня, – говорится в обращении.

Еще одна женщина погибла в собственном доме, не успев выбраться, а медсестру трамвайного депо смыло по дороге с работы.

– Девять жизней. Девять украинцев, убитых халатностью. Это не просто трагедия – это оборванное детство, разрушенные судьбы, нерожденные дети. Это приговор системе, которая годами закрывала глаза на разбитые сливные стоки, на отчеты без действий, на безразличие без ответственности. Виновные обязательно будут названы. Наказание – неотвратимое. Помним каждого, – подчеркнул Кравченко.

Реакция Труханова

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов в комментарии Суспільному заявил, что объявленное ему подозрение в служебной халатности после гибели девяти человек во время непогоды стало для него “полной неожиданностью”.

По словам Труханова, городской совет действовал оперативно, “работал по минутам” и заблаговременно информировал население о приближении ливня.

Он назвал трагедию стихийным бедствием и отметил, что городские власти не имели возможности предотвратить последствия, поскольку сообщение от гидрометцентра поступило лишь в 19:00 — в то время, когда люди уже погибли.

Эксмер также признал, что проблемы с водоотводом в Одессе остаются критическими, и для их решения необходимы миллиардные инвестиции.

Труханов заверил, что готов предоставить все документы, подтверждающие деятельность городских служб во время непогоды.

Непогода в Одессе

В начале октября Одесса испытала мощные ливни, в результате которых погибли девять человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку причин трагедии.

Ранее Глава государства подписал указ о лицах с подтвержденным российским гражданством.

В частности, мэру Одессы Геннадию Труханову, по материалам СБУ, приостановлено украинское гражданство.

Зеленский отметил, что у СБУ достаточно доказательств российского гражданства Труханова, и именно поэтому было принято решение о его отстранении от должности, ведь руководить стратегическим городом не может человек, имеющий гражданство государства-агрессора.

