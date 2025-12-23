Під час масованої атаки на Україну 23 грудня під ударами ворога опинилися об’єкти критичної інфраструктури, житлова забудова та цивільні об’єкти у низці регіонів.

Російські війська били по країні ракетами та ударними безпілотниками, намагаючись завдати максимального ураження енергетичній системі.

Що відомо про масовану атаку на Україну 23 грудня – далі в матеріалі.

Атака на Україну 23 грудня: що відомо

У ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши 673 засоби повітряного нападу — 635 ударних безпілотників та 38 ракет різних типів.

Сили протиповітряної оборони збили або подавили 621 засіб повітряного нападу, однак частина ракет і дронів досягла своїх цілей.

Це призвело до руйнувань, знеструмлень та жертв серед мирного населення.

Масована атака РФ: наслідки для енергетики

У ніч проти 23 грудня та зранку російські війська здійснили чергову масовану атаку на енергосистему України.

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Через пошкодження енергооб’єктів без електропостачання залишилися споживачі в низці регіонів, зокрема на Заході, Півдні та Півночі країни. Зокрема, були майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській області.

Об’єкти критичної інфраструктури працюють від резервних джерел живлення, можливі перебої з водо- та теплопостачанням.

Також унаслідок ракетно-дронової атаки українські атомні електростанції тимчасово знизили потужність генерації.

В енергетичному відомстві наголошують, що її нарощування відбуватиметься поступово після відновлення пошкоджених мереж.

Наразі по всій Україні діють графіки аварійних відключень, раніше оприлюднені погодинні графіки обленерго тимчасово не застосовуються. Аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, РФ знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого постраждало обладнання ТЕС. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня.

Наслідки атаки на Київ

Вранці 23 грудня пролунали вибухи в Києві під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці та загрозу застосування крилатих ракет.

У Святошинському районі уламки ворожої цілі впали поблизу житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено скління.

У квартирах перебували заблоковані люди.

За попередніми даними, у столиці постраждали п’ятеро людей, серед них дитина 16 років.

Атака на Київську область

На Київщині під ворожим ударом 23 грудня опинилися кілька громад.

Найбільших руйнувань зазнав Вишгородський район, де внаслідок атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. Там загинула жінка 1949 року народження.

Ще троє людей дістали осколкові поранення: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження. Усім постраждалим надали медичну допомогу, їхній стан стабільний.

В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки — вибиті вікна, понівечені фасади та покрівлі.

Атака на Житомирську область

У ніч на 23 грудня російські війська атакували Житомирську область ракетами та ударними безпілотниками.

У регіоні зафіксували влучання та падіння уламків повітряних цілей.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин.

На жаль, загинула дитина 2021 року народження. Ще дитина та дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Удари по Львівській області

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Внаслідок удару зафіксовано пошкодження.

Очільник області зазначив, що завдяки ефективній роботі сил ППО наслідки атаки значно менші, ніж розраховував противник.

Атака на Хмельницьку область

Внаслідок ворожої атаки у Хмельницькій області пошкоджено електромережі, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Детальнішу інформацію про ситуацію в системі розподілу світла обіцяють оприлюднити після завершення повітряної тривоги та проведення необхідних обстежень.

Загинула одна цивільна людина 1953 року народження.

Наслідки атаки на Рівненську область

У ніч проти 23 грудня Рівненщина також зазнала масованої повітряної атаки.

Через пошкодження енергетичного об’єкта близько 300 тис. абонентів залишилися без світла.

Також зафіксовані пошкодження житлових і господарських будівель та легкових автомобілів.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а об’єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела живлення.

Чернігівська область: наслідки атаки

Протягом минулої доби російські війська масовано атакували Чернігівщину ударними безпілотниками.

Найбільше ударів зафіксовано по південних районах області та об’єктах критичної інфраструктури.

Зокрема, під атакою перебували Прилуцький і Новгород-Сіверський райони, де зафіксовані влучання по підприємствах і енергооб’єктах.

Частина населених пунктів залишилася без світла.

У кількох громадах триває ліквідація пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає.

Удари по Івано-Франківській області

На світанку ворог атакував Івано-Франківщину із застосуванням ударних безпілотників.

Як зазначила очільниця ОВА Світлана Онищук, ціллю став об’єкт критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Атака на Черкаську область

Вночі 23 грудня Черкащина зазнала комбінованої атаки ракетами та безпілотниками.

За попередньою інформацією, в межах області знешкоджено вісім ракет і тринадцять БпЛА.

На Уманщині уламками пошкоджено житлові будинки та господарську будівлю приватного підприємства.

Звернень щодо травмованих не надходило. Обстеження територій триває.

Атака на Сумську область

У ніч проти 23 грудня північ Сумської області перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників.

Російські БпЛА поцілили по цивільній інфраструктурі у Шосткинському районі, також зафіксовані влучання на Конотопщині.

Внаслідок обстрілів у громадах виникли перебої з електропостачанням. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Наслідки атаки у Тернополі та області

Через ракетну атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні в Тернополі тривають аварійні вимкнення електроенергії.

Як повідомив міський голова Сергій Надал, у зв’язку з цим комунальні служби змушені переводити системи водо- та теплопостачання на резервне живлення.

У міській раді повідомили, що після підключення резервних джерел вода та тепло поступово відновлюватимуться.

Спочатку тиск у системі водопостачання може бути зниженим, однак з часом він нормалізується. Насамперед вода надходитиме до центральної частини міста, згодом — до спальних мікрорайонів.

Також через знеструмлення тимчасово не працюють тролейбуси. Для забезпечення транспортного сполучення на маршрутах збільшили кількість автобусів.

Енергетики поступово відновлюють електропостачання. Частина Тернополя вже зі світлом, роботи триватимуть протягом дня.

У Тернопільській області внаслідок масованої атаки Росії по енергетичних об’єктах України без електропостачання залишилися близько 280 тис. абонентів.

Як повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації, об’єкти критичної інфраструктури в регіоні підключені до електроживлення через генератори.

Очікується, що основні об’єкти критичної інфраструктури будуть заживлені протягом 3–4 годин.

У разі тривалих відключень органи місцевого самоврядування мають бути готовими до відкриття пунктів незламності.

Загалом у Тернопільській області таких пунктів 347, з яких 43 працюють на постійній основі в адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

